寶佳唐楚烈6萬奢宴搬動3.2億勞動基金　3投信加入炒股虧損2500萬

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署8日起訴勞動基金炒股案，發現寶佳資產執行長唐楚烈等人，為了投資績效，違法炒作遠百股票，不法獲利高達4.5億元，全靠勞動部勞金局官員游迺文動用關係，要求復華、統一、群益等基金代操業者配合，以相對高價進場拉抬遠百，勞動基金因此虧損約2500萬元，寶佳為此付出的成本，僅僅是1場6萬元的奢華晚宴。

▲寶佳資產執行長唐楚烈為求績效報酬 ，找勞動基金當墊背炒股。（資料照／記者劉昌松攝）

北檢起訴指出，唐楚是寶佳資產執行長、嘉源投資負責人，2019年5月29日起，先後以寶佳、嘉源買進遠百股票，並以高買低賣、相對成交、散布流言等方式，炒作遠百，但是因為獲利不如預期，為了投資績效報酬，決定透過寶佳投資主管邱裕元的高中學長、勞動部勞動基金運用局國內投資組組長游迺文，動用勞動基金進場承接持股。

▲寶佳資產投資主管邱裕元促成6萬元豪奢飯局，組成遠百炒股聯盟。（資料照／記者劉昌松攝）

2020年8月10日晚上6點半，由寶佳作東，到台北市復興南路巷弄內的「馥邑隱廚」聚餐，當天在場的包括唐楚烈、唐振堯父子，由迺文、邱裕元、以及復華投信投資長邱明強、投資副總劉建賢等5人，每人最低消費6千元，含雪茄、美酒，豪華宴席共花了6萬1160元。

之後，游迺文疑似再利用監督勞動基金代操的職務權勢，另外要求統一投信資深副總闕志昌、群益投信代操經理人資深副總謝志英加入，用假的分析報告，高估遠百股價，密集以相對高價買進遠百，讓寶佳可以趁勢出脫持股，直到9月間，游迺文因為違規購買興櫃股票，遭調職為專門委員，3家投信才嘎然收手。

▲復華投信投資長邱明強遭羈押中。（資料照／記者劉昌松攝）

總計寶佳在這幾個月內的炒股獲利超過4.5億元，而勞動基金陸續進場達3.2億元，包含已賣出和持有中的股票，共虧損2500萬餘元，靠所有勞工血汗賺大錢的寶佳資產，從頭到尾付出的成本只有1場6萬元的豪奢餐宴。

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