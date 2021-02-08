搶攻疫後旅遊商機！KKDAY 導入 iPhone 卡片購票服務

▲KKday 攜手北捷、Visa 推出在地旅遊優惠。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

為了在全球新冠（COVID-19）疫情之下謀求商機，旅遊電商平台 KKDAY 在去年開啟改賣糕餅、海鮮、口罩，此次正式宣布導入蘋果 App Clips 技術，並且攜手台北捷運、VISA，將觸角延伸至國內遊樂設施，初期將在兒童新樂園、貓空纜車、小巨蛋冰上樂園等三處設置共 1,000 處的 NFC 體驗點，提供用戶刷卡結帳、並享有特殊優惠。

KKday 與音樂串流平台 KKBOX 一點關係也沒有，它是一個專為旅遊設計的線上消費平台，在疫情尚未發生之前，KKday 憑藉跟航空公司、旅行社、飯店等業者的合作，自台灣出發，事業版圖延伸到香港、新加玻、韓國、日本、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南、中國大陸等地區，平台目前提供全球 92 個國家、550 個城市，員工從原本的 20 人，擴張至 500 人。

就在事業如日中天的時候，KKday 恰巧碰上最早來自中國武漢的新冠疫情，許多已經洽談好的合作案，不是暫停、就是取消！KKday 憑藉的在網路上販售水果、海鮮、口罩等物資，最後成功撐住公司內部開銷，甚至還在 C 輪融資當中，獲得由日本Cool Japan Fund領投，國發基金、中華開發資本、達盈管顧等其他投資人共同參與的 7,500 萬美元（約為新台幣22.5億元）募資。

KKday營銷長黃昭瑛回憶，當時真的有種「重新創業的感覺。」她也坦言，碰上疫情時大家難免無奈，不過當時就是一個信念：「旅遊的需求永遠不會消失，它只是用某種形式改變，我們要思考用什麼方式什麼服務讓使用者滿意。」加上公司的員工都是年輕人，大家有拼勁、有重來的本錢。

▲KKday營銷長黃昭瑛。（圖／記者洪聖壹攝）

時空快轉到 2021 年 1 月，憑藉國內旅遊、在地親子活動等新計畫開發流量營收管道的 KKday，卻又再次碰到部桃醫院群聚感染事件，KKday 也受到些微影響，許多訂單都被迫取消，不過今年跟 Apple 公司、北捷的合作，確實成了一個突破口。

從 KKday 這次公告的資訊來看，基本上是 KKday、台北捷運的合作，雙方會在兒童新樂園、貓空纜車與台北小巨蛋冰上樂園開放「三館同慶優惠」，只要完成購票手續，就可以立即取得電子票證，如果以傳統網路商城、Apps 消費，不管是 Android 手機還是 iPhone ，只要具備 NFC 感應功能，就可以透過感應 NFC 海報來進行消費。

不過相較於 Android 手機感應完需要進入網頁，然後登入帳號密碼，或者註冊會員再進行消費，已經磨滅掉消費者的興趣。然而 Apple Clips 的使用步驟相對流暢而且直覺，只要手機接觸或者掃描，不用經過下載、註冊等繁複手段，就可以讓消費者快速取票、消費，反而可以增加更多收益機會，而且 KKday 還與 Visa 結合，同步釋出使用 Apple Pay 結帳，單筆可折 50 元的優惠

▲透過 iPhone 掃描 QR Cods，或者感應 NFC 海報，都可以啟用 App Clips 卡片消費服務，不用下載 Apps，就可以消費、取用電子票證。（圖／記者洪聖壹攝）

黃昭瑛指出，跟蘋果 Apple Clips 的合作確實讓公司內部都很滿意。她更進一步透露，Apple Clips 是很新的技術、使用的語言框架也是全新的，而且為了方便用戶快速開啟，每個卡片檔案都要求在 10MB 以下，加上跨國合作時差問題，在合作初期公司內部確實下了一份苦心，不過 Apple 公司很詳細地給出許多教學文件，KKday 提供的反饋都很快就獲得解決，因此這個合作才能在短短 4 個月內就全數完成。因此，這次的合作只是個開端，KKday 與 Apple 雙方還會有更多合作的機會。

記者詢問下一步是否會拓展更多品牌的卡片式體驗。黃昭瑛回應，這次選擇的三個地點，是 KKday 與北捷判斷出人流量最高、涵蓋親子觀光的地點，由於是第一次的合作，KKday 相當謹慎，希望能在今年 5 月底之前收集到更多反饋，經過調整之後，再考慮拓展其他更多的服務。

而除了KKday，KLOOK 同樣瞄準數位商機，宣布加強與 LINE 台灣的合作，直接讓 LINE 旅遊首頁串接 KLOOK 客運預訂服務，讓 LINE 現有用戶直接透過線上付款完成預訂旅遊行程，一站式租車服務會在今年三月在LINE旅遊推出，直播導購合作更創下收看人次超過 20 萬、進單量為直播前 4 倍的銷售成績。而雄獅旅遊上月推出玩樂品牌—「隨遊SUIYO」，同樣透過線上購票的形式，涵蓋國內吃、喝、玩、遊、購以及娛樂遊程，情人節就要上架上百種商品。

對此，黃昭瑛看好整體旅遊市場，她更認為 KKday 在歷經疫情磨練，內部員工無論是向心力、經驗還是抗壓性都比以往還要更好，她看好疫情過後，旅遊景氣復甦那天，KKday 將會以更快的速度成長茁壯。