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戴口罩用Apple Watch解鎖iPhone　蘋果新功能有4點要注意

▲升級 iOS 14.5 就可以免脫下口罩就可以解鎖 iPhone 。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

蘋果 iPhone 12 系列推出之後，使用了來自 Macbook 的 MagSafe 充電技術，進而發展的 MagSafe 無線充電，進而提升iPhone 12 系列的無線充電效率。現在有另一項取經自 Macbook 的解決方案，那就是「Apple Watch 解鎖」，最快將於最新開放下載的 iOS 14.5/ iPadOS 14.5 Developer Beta 1 更新之後提供，記者已經取得該檔案，並提供初步體驗心得給大家參考。

▲即將開放的系統版本新增了用 Apple Watch 解鎖 iPhone，目前僅為測試版本，容量5.41GB。（圖／記者洪聖壹攝）

一般來說，透過 Face ID 是目前最快，而且安全、有效解鎖智慧型手機的解決方案，然而受到最早來自中國武漢的 COVID-19 疫情影響，為了對抗病毒，人們紛紛戴起口罩，這樣的方案反而為用戶帶來危機與困擾。

為了解決這個問題，最早在 Reddit 論壇上就有網友使用重複認證 Face ID 的方式，成功讓 Face ID 能夠直接辨識戴口罩，不過這樣的方式存在很大的風險：頭型、眼形相似的人就能解鎖同一支手機。

由於 Face ID 現在除了開放存取個人手機解鎖，各家銀行公司都開放金融密碼支援 Face ID 解鎖，換句話說，一但自己的手機被有心人解鎖了，那麼最壞的情況下可能將導致身家不保。

Apple 公司也不是什麽事情都沒做，該公司先是通過 iOS 13.5、iPadOS 13.5 加速讓 Face ID 辨識「戴口罩」這件事，直接進入鍵盤解鎖，相較最初的方案來說，不只省時，而且省電。不過問題還是沒有得到解決，使用鍵盤解鎖，將意味著手指還是會接觸到屏幕，同樣會產生接觸病毒的風險。

如今，Apple 公司想到另一個方案，那就是以往在 Macbook 已經被廣泛使用的「Apple Watch解鎖」，Face ID 快速辨識到用戶戴口罩並嘗試使用 Face ID 時，Apple Watch 就可以取代 Face ID 快速解鎖 iPhone，正如同 Apple Watch 取代鍵盤、Touch ID 解鎖電腦一般。

▲前往「設定」>「Face ID 與密碼」裡面，允許 Apple Watch 解鎖 iPhone。（圖／記者洪聖壹攝）

想要擁有這項功能，以下這四個要點一定要注意：

第一、下載新版 iOS、iPadOS：必須更新到最新的 iOS 14.5/ iPadOS 14.5 版本，目前為開發者 Beta 1 測試版

第二、手動設定：前往「設定」>「Face ID 與密碼」裡面選擇「使用 Apple Watch 解鎖 iPhone」

第三、Apple Watch 必須佩戴於手腕上：你必須要擁有一支 Apple Watch、配對好並且戴在手上

第四、Apple Watch 密碼：為了個人資訊安全，蘋果替這項功能增加手表密碼這個第二道防線，所以如果要用手表解鎖 iPhone，那麼必須要在手表戴在手上、並且也解鎖的前提下，才能成功解開...正如同用手表解鎖 Macbook、看通知訊息一樣。

▲Apple Watch 要升級至最新版本，同時設定密碼，該項功能只能解鎖、不支援金融付款。（圖／記者洪聖壹攝）

使用 Apple Watch 解鎖 iPhone 的功能，並不像 Face ID、Touch ID 那麽全面，這項功能僅限用於解鎖 iPhone。如需使用 Apple Pay 進行金融交易，同樣也需要透過 Apple Watch 進行交易，否則一樣只支援 Face ID。

至於 App Store、iTunes 和 Safari 的「密碼自動填寫」功能不在此限，和平常一樣，只要解鎖手機之後，即使是戴口罩點選輸入欄位，密碼都會自動出現。

除此之外，最新的 iOS 14.5、iPadOS 14.5 還具備下述五項新功能：

第一、App 追蹤控制項目與透明度：開發者必須獲得用戶許可才能對妳進行追蹤。可在「設定」裡查看已允許追蹤的 app，供用戶隨時變更偏好的設定。

第二、Siri 更新：可以讓 Siri 打電話給緊急聯繫人。

第三、遊戲控制器支援功能：針對最新的 Xbox 和 Playstation 遊戲控制器加入 iOS 和 iPadOS 支援功能。

第四、擴展手寫辨識、「隨手寫」等功能 (僅限 iPadOS)：葡萄牙文、法文、意大利文、德文、西班牙文。

第五、其他功能更新：包括改善 CarPlay 中的「分享抵達時間」。

第六、開放 5G實體卡+eSIM 雙 SIM 卡支援。

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