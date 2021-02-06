iPhone 12 mini面臨停產下場　摩根大通估：Pro Max增產逾千萬支

▲iPhone 12系列銷量後，產量預期上修。（圖／Apple）

記者張靖榕／綜合外電報導

投資銀行摩根大通（JP Morgan）修正2021年的iPhone各機型產量，預測iPhone 12 mini可能會在今年第二季就因銷量不佳而停產，iPhone 12 Pro Max則會增產，並看好今年下半將推出的全新iPhone 13系列，備貨量將會高於iPhone 12系列。

AppleInsider取得摩根大通給投資人的信件內容，分享該銀行供應鏈分析師楊威廉（William Yang，音譯）針對iPhone生產量的預測。揚威廉對於iPhone 12與iPhone 12 Pro在上半年的備貨量，仍維持先前的預測，分別為5,600萬支與4,100萬支。

在各機型的生產比重上，楊威廉則大幅調整了產量預期，熱賣的iPhone 12 Pro Max的產量預期增加1,100萬支，iPhone 12 Pro則提高到200萬支，此外，iPhone11的產量則會上修到800萬支。然而楊威廉認為，銷量不佳的iPhone 12 mini預期產量會比先前減少1,100萬支，甚至可能因乏人問津，而使供應鏈在第二季便停產該機型。

蘋果今年下半將推出的iPhone 13系列，楊威廉則預測4款機型瀏海尺寸都會縮小，電池壽命再加長，相機功能也會再升級，而供應鏈生產量會比iPhone 12在去年下半的7,600萬支還要高出400萬至1,400萬支的數量，來到8,000萬至9,000萬支的產量。

楊威廉預測蘋果今年不會推出新版iPhone SE，而是籌備在2022上半推出iPhone SE 3，配備更先進的處理器。此外，iPhone 11受歡迎程度相當之高，蘋果可能會以此打造一款平價機型。