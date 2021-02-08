　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

松浦彌太郎堅持每次只買1本書：真正想擁有的不會是「順便」得到

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲被年輕世代視為人生導師的松浦彌太郎，建議一次只買一本最喜歡的書。（示意圖，非當事人／記者湯興漢攝）

文／松浦彌太郎

摘自／悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事

無論面對工作還是生活，我們常常得做出取捨。無論資訊、工具、還是人際關係，我們都希望能盡量選擇對自己最好的；也因此，選擇是需要訓練的，不妨依個人喜好，記錄讓自己感動的事物。譬如：參觀展覽時，從一百幅畫作中選一幅最喜歡的作品，再用某種形式將這份感覺保存下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

記得小時候，母親常帶我去百貨公司看展覽，展場出口會販售明信片等周邊商品，母親每次都會讓我挑一張最喜歡的明信片，對我來說，這等同於選擇讓自己最感動的事物，而且因為只能挑一張，所以下次看展時，就會格外用心地觀賞作品。不知不覺養成這個習慣的我，後來不論是去哪裡，都會下意識地尋找自己最喜歡的東西，或是記下今天最感動的事。於是，心中累積越來越多的「明信片」，猶如累積越來越多的「喜好」。

去書店時也是，母親總是叫我挑一本自己最想買的書，但要從數不清的書中挑選一本是多麼困難的事，何況當時我的年紀還小。後來我投身出版界，有時為了去國外某間書店看看，就算花上半天時間搭飛機也甘願，而且往往不是為了工作，而是私人行程。我也總是堅持只挑一本最想買的書。我很享受那種在三層樓高的書店裡，為了挑選哪一本書而煩惱不已的樂趣；而不是想說以後不會再來，便買了一堆書。不管到哪裡，我都堅持只買一本書，即便是平日常去的書店也一樣。

這本也想買，那本也想買，但最後卻只挑了一本，歷經這段過程後被相中的書，便有了屬於它的故事，當然有時也會發生事後覺得應該買另一本的遺憾。即便失敗，都會有自己的故事。

因為珍惜挑選的過程，所以我不想抱著「順便」的心態買書。記得我有次幫雜誌寫稿，出國採訪時，同行的編輯問我：「順便去當地書店買幾本書，如何？」不然就是：「松浦先生在這裡有不少朋友，順道去拜訪他們，如何？」我從來沒有順便做工作以外的事，或是順道訪友；就算有空閒時間，也會忙著尋找外景場地，或是準備採訪的內容。因為我認為不應該佔用工作時間做私人的事，況且抱著「順便」、「搭便車」的心態，對別人也不禮貌。所以我寧可花時間、花錢搭飛機再來一趟，也不想抱著順便的心態面對人事物。也因為這樣的堅持，從中誕生出許多屬於我的故事。我認為，過程比什麼都重要。

對年輕人來說，從過程衍生出的發想非常珍貴。俗話說：「有失必有得。」自己真正想擁有的東西，絕對不是只靠著「順便」就能得到的。

▲▼松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事（圖／悅知文化提供）

★本文摘自悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》，作者松浦彌太郎。被年輕世代視為人生導師的松浦彌太郎，在《松浦彌太郎的100個基本》之後，特別為正值起飛、看不到未來的讀者們，寫出年輕時的他不懂、25歲的你應該也不明白的50件事。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
曾國城再爆性騷！女導演控「用腿磨蹭」：20幾年噁心感未消
快訊／國道5車連環撞2死4傷　2車翻覆人被甩出當場不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輻射霧攻擊西部5縣市！　今起變天北台濕涼「小年夜雷雨轟頂」

正妹攝影師再爆「刀療師」惡行：沒治療時也在撫摸「女網紅」屁股

松浦彌太郎堅持每次只買1本書：真正想擁有的不會是「順便」得到

菜鳥中尾牙大獎！主管老鳥喊「請全公司飲料」　他傻眼：新人該吞嗎

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利曝光　網看完驚呆：好多

女網紅遭性騷現場「驚見保險套」！刀療師手摸私處　她崩潰發聲

刀療師「重壓私處」20秒！女網紅絕望哭喊…影片曝光網看傻

深夜送餐遇詭異「國小雙胞胎」！開口外送員嚇壞奔逃

女網紅被扯褲摸私處！哀號「手別戳進去」　刀療師：怕人摸還穿這麼露

快訊／高雄警和確診者同桌吃飯！遭列居家隔離　分局調派警力支援

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

輻射霧攻擊西部5縣市！　今起變天北台濕涼「小年夜雷雨轟頂」

正妹攝影師再爆「刀療師」惡行：沒治療時也在撫摸「女網紅」屁股

松浦彌太郎堅持每次只買1本書：真正想擁有的不會是「順便」得到

菜鳥中尾牙大獎！主管老鳥喊「請全公司飲料」　他傻眼：新人該吞嗎

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利曝光　網看完驚呆：好多

女網紅遭性騷現場「驚見保險套」！刀療師手摸私處　她崩潰發聲

刀療師「重壓私處」20秒！女網紅絕望哭喊…影片曝光網看傻

深夜送餐遇詭異「國小雙胞胎」！開口外送員嚇壞奔逃

女網紅被扯褲摸私處！哀號「手別戳進去」　刀療師：怕人摸還穿這麼露

快訊／高雄警和確診者同桌吃飯！遭列居家隔離　分局調派警力支援

血壓忽高忽低比高血壓更危險　醫師揭「這些行為」洗腎風險很高

唐綺陽運勢／買爆春節大樂透！ 「金牛財運旺」處女直覺強：大膽些

12人奇蹟生還！喜馬拉雅冰川斷裂沖破大壩釀150死　工人困隧道獲救

活塞送「飆風玫瑰」羅斯到尼克　2011年MVP與恩師席波杜重聚

輻射霧攻擊西部5縣市！　今起變天北台濕涼「小年夜雷雨轟頂」

情人節+新年一起過！「大紅色、愛心」開運單品推薦　預算萬元入手

快訊／國道5車連環撞2死4傷　2車翻覆人被甩出當場不治

伊朗要求美國先解除制裁再談核協議　拜登1動作回應

百萬頭獎倒數2天！　新聞雲App樂透要你新年當富翁

正妹攝影師再爆「刀療師」惡行：沒治療時也在撫摸「女網紅」屁股

小S「麥克風忘了關」　懷孕對話全外流

生活熱門新聞

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

人妻尾隨全聯店員「掃了6盒」　羞吐原因網共鳴

刀療師重壓私處20秒　女網紅絕望哭喊

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

女網紅遭性騷「驚見保險套」　刀療師摸私處

入坑一年曬帳單！股市菜鳥獲利驚呆網

菜鳥中尾牙大獎　主管拗請飲料

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

春節連假「天氣最差時間點」出爐

雞排妹揭「台灣人最愛AV女優」！波多野結衣掉出Top10

即／高雄警和確診者同桌吃飯！遭列居家隔離

更多熱門

相關新聞

人類原只有「獨處」沒有「寂寞」

人類原只有「獨處」沒有「寂寞」

當時寂寞的意思只是「單獨」（oneliness）而已，這一種比較偏向身體，而非心理或情緒的經驗。而單獨是從「孤單」（lonely）一詞衍生出來，單純是指獨自一人的狀態。單獨常被脈絡化為一種宗教經驗，在這種狀態中，人能與永恆的上帝交流。

自尊心太高反陷入「輸家思維」

自尊心太高反陷入「輸家思維」

離職工怨不想再蹲！老闆嘆：誰站過

離職工怨不想再蹲！老闆嘆：誰站過

無法標價的叫「人格」　他賠維修費感慨

無法標價的叫「人格」　他賠維修費感慨

暢銷作家轉職洗車工：還是想寫

暢銷作家轉職洗車工：還是想寫

關鍵字：

松浦彌太郎悅知文化書訊

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷擾！女導演控：20幾年噁心感都沒消

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」

三高嬤靠「168斷食」狂鏟10KG！營養師孫：都不用吃藥了

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

樹林爸遭前妻友人砍殺　緊急送醫

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面