松浦彌太郎堅持每次只買1本書：真正想擁有的不會是「順便」得到

▲被年輕世代視為人生導師的松浦彌太郎，建議一次只買一本最喜歡的書。（示意圖，非當事人／記者湯興漢攝）

文／松浦彌太郎

摘自／悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》

無論面對工作還是生活，我們常常得做出取捨。無論資訊、工具、還是人際關係，我們都希望能盡量選擇對自己最好的；也因此，選擇是需要訓練的，不妨依個人喜好，記錄讓自己感動的事物。譬如：參觀展覽時，從一百幅畫作中選一幅最喜歡的作品，再用某種形式將這份感覺保存下來。

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記得小時候，母親常帶我去百貨公司看展覽，展場出口會販售明信片等周邊商品，母親每次都會讓我挑一張最喜歡的明信片，對我來說，這等同於選擇讓自己最感動的事物，而且因為只能挑一張，所以下次看展時，就會格外用心地觀賞作品。不知不覺養成這個習慣的我，後來不論是去哪裡，都會下意識地尋找自己最喜歡的東西，或是記下今天最感動的事。於是，心中累積越來越多的「明信片」，猶如累積越來越多的「喜好」。

去書店時也是，母親總是叫我挑一本自己最想買的書，但要從數不清的書中挑選一本是多麼困難的事，何況當時我的年紀還小。後來我投身出版界，有時為了去國外某間書店看看，就算花上半天時間搭飛機也甘願，而且往往不是為了工作，而是私人行程。我也總是堅持只挑一本最想買的書。我很享受那種在三層樓高的書店裡，為了挑選哪一本書而煩惱不已的樂趣；而不是想說以後不會再來，便買了一堆書。不管到哪裡，我都堅持只買一本書，即便是平日常去的書店也一樣。

這本也想買，那本也想買，但最後卻只挑了一本，歷經這段過程後被相中的書，便有了屬於它的故事，當然有時也會發生事後覺得應該買另一本的遺憾。即便失敗，都會有自己的故事。

因為珍惜挑選的過程，所以我不想抱著「順便」的心態買書。記得我有次幫雜誌寫稿，出國採訪時，同行的編輯問我：「順便去當地書店買幾本書，如何？」不然就是：「松浦先生在這裡有不少朋友，順道去拜訪他們，如何？」我從來沒有順便做工作以外的事，或是順道訪友；就算有空閒時間，也會忙著尋找外景場地，或是準備採訪的內容。因為我認為不應該佔用工作時間做私人的事，況且抱著「順便」、「搭便車」的心態，對別人也不禮貌。所以我寧可花時間、花錢搭飛機再來一趟，也不想抱著順便的心態面對人事物。也因為這樣的堅持，從中誕生出許多屬於我的故事。我認為，過程比什麼都重要。

對年輕人來說，從過程衍生出的發想非常珍貴。俗話說：「有失必有得。」自己真正想擁有的東西，絕對不是只靠著「順便」就能得到的。

★本文摘自悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》，作者松浦彌太郎。被年輕世代視為人生導師的松浦彌太郎，在《松浦彌太郎的100個基本》之後，特別為正值起飛、看不到未來的讀者們，寫出年輕時的他不懂、25歲的你應該也不明白的50件事。