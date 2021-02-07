「努力賺錢」外送員車禍破頭亡！20同業組車隊送行　哥落淚致謝

▲20名同業組成車隊替龍男送行。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣一名龍姓外送員2日凌晨0時30分許騎車外出送餐時，於吉安鄉慶豐四街與慶南三街口發生車禍，在路口與轎車碰撞後，龍男當及噴飛至水溝中、頭部重創身亡；事後警方到場，發現龍男機車上還貼著「努力賺錢」4字，令人感到相當不捨。今（7日）是龍男的告別式，20名外送員特地組了車隊替他送行，表達同業為了生活努力、但卻不幸殞命的不捨。

警方調查，龍男（44歲）是相當資深的外送員，2日凌晨騎車送餐途中卻發生車禍意外，與劉男駕駛的轎車碰撞，當場噴飛摔至水溝中，過程中安全帽脫落，龍男頭部因此受到強力撞擊，第一時間就已經沒了呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，最終仍宣告傷重不治。

▲龍男2日凌晨車禍身亡，車身上還貼有「努力賺錢」4字。（圖／民眾提供）

由於龍男機車車身上還貼的「努力賺錢」4字，如今卻為了生活命喪輪下，消息傳出後令同業相當不捨，今是龍男告別式，20名同業特地組成車隊替祂送行，希望龍男能夠一路好走。《中央社》報導，車隊中的邱姓外送員表示，龍男是相當資深的外送前輩，平時與同業相處融洽，個性親切，總是照顧著其他人，如今車禍殞命，大家都十分痛心。

死者龍男的哥哥是前空軍海鷗飛行特技教官，現在空勤台東隊擔任教官，過去執行搜救任務救人無數，對於弟弟意外死訊悲痛萬分；今龍男哥哥見到20名外送員身穿黑衣、組成車隊從慈濟醫院一路緊隨靈車騎到殯儀館，陪伴弟弟走完最後一程，感動萬分，不禁落下淚水、哽咽地向眾人致謝。

▼20名外送員自組車隊送行，龍男哥哥感動落淚，哽咽向眾人致謝。（圖／記者蕭可正翻攝）