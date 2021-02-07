坦尚尼亞驚爆不明疾病　10多人吐血斃命！醫療官證實擴散中

▲坦尚尼亞警方示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東非國家坦尚尼亞驚爆出現不明疾病，現已知患者會出現吐血、嘔吐等症狀，累計10多人病死，另有50多人住院治療。丘尼亞區醫療首席官員基桑度（Festa Kisandu）承認疾病正在蔓延當中，已派出醫療專家小組前往該地做進一步調查。

綜合坦尚尼亞當地媒體《公民報》（THE CITIZEN）等報導，此種不明疾病出現的在該國西南部姆貝亞區的伊夫姆博（Ifumbo），且已蔓延多日，地方醫療機構截至目前已進行2次採樣及化驗，但均未得出明確結果。

染上此種疾病的患者會出現吐血、嘔吐等症狀，迄今已有10多人病逝，還有50多人在醫院接受治療。當地官員5日在內閣會議上向政府喊話，應該要正視此種不明新型疾病個案日漸增加的狀況。丘尼亞區醫療首席官員基桑度表示，已有醫療專家小組前往該地進行調查。

依據坦尚尼亞衛生部6日晚間強調，此疾病並非「大爆發」，部分患者在2018年就曾出現胃痛、嘔吐、發燒等狀況，但已指示當地醫療團隊7日提交書面報告說明，同時呼籲當地人民保持冷靜。

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