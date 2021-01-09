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王毅訪非洲五國　提加強軍事、農業合作7構想

▲▼王毅。（圖／翻攝自新華社）

▲中國外交部長王毅。（圖／翻攝自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

中國外交部長王毅近日訪問非洲五國，他在8日出訪坦尚尼亞時，就推動中非合作提質升級提出七點構想，涵蓋衛生、產能、區域聯通、農業、數位、環保、軍事安全等領域，指稱要幫助非洲提升維和能力，共同打造「安全非洲。」

王毅4日至9日對奈及利亞、剛果、波札那、坦尚尼亞、塞席爾等非洲五國進行正式訪問，這是中國外長連續第31年，於新年首訪選擇非洲。

《中新社》報導，8日訪問坦尚尼亞是此行的第四站，該國總統馬古富力會見了王毅，王毅並與該國外交部長卡布迪共同舉行記者會。

對於2021年新一屆中非合作論壇會議將在塞席爾召開，王毅表示，疫情雖帶來衝擊，但阻擋不了中非攜手前進。他並提出推動中非合作提質升級的七點構想。

王毅說，中非將加強衛生合作，攜手徹底戰勝疫情，幫助非洲提升防範應對重大疾病能力，共同打造「健康非洲」；加強產能合作，推動中非項目合作向集群化、規模化、產業化、本土化升級，幫助非洲提升自主生產能力，共同打造「製造非洲」。

同時，加強中非區域聯通，探討中非自貿合作，幫助非洲加強內部的設施聯通、貿易暢通、資金融通，共同打造「聯通非洲」；加強農業合作，開展糧食生產、倉儲、運輸合作，幫助非洲加強糧食安全保障能力，共同打造「豐收非洲」；加強數位合作，發揮中國技術優勢，幫助非洲抓住信息革命機遇，共同打造「數位非洲」。

另一方面，加強中非環保合作，踐行可持續發展理念，幫助非洲提升應對氣候變化能力，共同打造「綠色非洲」；加強軍事安全合作，推動政治解決非洲熱點問題，幫助非洲提升維和與反恐能力，共同打造「安全非洲」。

在前幾日的出訪行程中，王毅還曾強調，中國對非援助從不附加政治條件，更不干涉非洲內政。

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