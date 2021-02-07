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台南大地震5週年仍心痛　在地人憶「小妹妹獨活全身傷」淚崩

台南永康區維冠金龍大樓搜救。（圖／記者季相儒攝）

▲台南永康區維冠金龍大樓倒塌，造成115人死亡。（圖／記者季相儒攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南大地震2016年發生至今5年，其中維冠大樓倒塌摧毀不少家庭，地震共計117死551傷，如今維冠舊址重建，可讓不少住戶重新入住。但是，許多當地人回想起地震當下，仍是充滿震撼，直呼是「台南人的痛」，希望人們可以記取地震帶來的教訓，永不再犯。

台南大地震發生在2016年2月6日凌晨3時57分，震央位於高雄市美濃區，但最大震度為台南新化7級，當時美濃主震後觸發台南第二主震，因此美濃災情不大，台南卻相對嚴重。

其中，台南永康區的維冠金龍大樓倒塌，死亡人數達115人、生還者175人中有96人受傷，並在毀損的建築鋼筋中看到沙拉油充當支柱，因此維冠建設也被起訴，最後依業務過失致死罪判負責人、設計部經理、建築師等人5年有期徒刑。

時任台南市長的副總統賴清德6日晚間表示，維冠大樓舊址已在原地重建，預計年中可讓住戶入住，感謝各界對於救災、重建的協助，「台灣人溫情滿滿，是一個有愛的國家」。

▲▼台南大地震177死…5週年仍心痛　　在地人「憶小妹妹獨活全身傷」淚崩。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲維冠大樓舊址正在重建。（圖／翻攝賴清德臉書）

雖過5年，不少台南人回憶起這段可怕的過往仍心有餘悸，「那年還有極地寒流報到，早上就有救難隊員拜托我送50杯薑母茶進去現場了」、「記憶猶新，那晚的經歷太可怕了」、「維冠就在我家巷口⋯現在想起心裡頭還是酸酸」、「看到大樓倒在眼前，不是電影不是特效，那畫面永遠忘不了」、「居然5年了，那一晚永遠忘不掉」。

也有台南人說，「永遠不會忘記，當時家裡家具全移位，然後櫃子全部倒差點壓死自己，好恐怖！老公趕回來救我，因為門被櫃子壓到擋住，老公進不來用手去搬整個手被割流血好心疼」、「還記得第4天的時候我們國小的班群傳來了某個同學死亡的消息，我那時先是不信，隨後跑去查了一下，真的已經死亡了，當下感受不到傷心，取而代之的是不捨」。

一名網友回憶當時看到倖存者，心中只有滿滿的不捨，「那時候有一個小妹妹的家人都死了，剩她一個。她大陸的外公外婆帶她來我們店裡要買新衣服外套穿，她全身都是包紮的傷口，一家人都眼眶紅紅的，後來聊天才知道竟然是倖存者…我直接走到後面廁所躲起來哭（我怕當面哭現場會一發不可收拾）」。

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