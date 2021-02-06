▲新北汐止新台五路部分路肩、車道重新調整行更安全。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區新台五路自茄苳路至汐平路加油站路段外側留設寬約4至5公尺的路肩，因該路段有機慢車行駛路肩的行車事故，為避免因違規行駛路肩引發安全及肇責歸屬之疑慮，且該路段長期遭大型車輛、無牌車及廢棄車輛久占停放，交通局5日再次會勘，決議將停車格往路側移設，取消路肩改為停車空間並增加車道寬度，讓機慢車通行更安全，兼顧整頓停車秩序。

交通局交通管制工程科科長陳建成指出，該路段原先常有車輛違規行駛路肩，在2020年11月還發生機車撞上停放路邊大貨車的死亡車禍，經新北市道安會報各單位檢討，為整頓該路段的行車與停車秩序，在不縮減機車行駛空間的前提下，交通局重新規劃了外側路肩的空間，劃設停車格與槽化線，以紓解停車需求和維護行人安全通行。

陳建成表示，日前施工期間有地方民代和民眾建議可再增加機慢車行車空間，交通局5日下午由副局長林麗珠率隊並邀集汐止當地議員、里長現場會勘，重新檢視原路肩空間配置，決議將再調增外側車道寬度，以增加機慢車安全通行空間；另規劃的停車格則往路側調整，以整頓當地停車秩序，預計春節假期後立即進場施作。

交通局強調，該段路肩空間重新調整係為提升新台五路行車安全及停車秩序，也呼籲民眾行車應依標誌、標線及號誌指示，遵守交通規則，共同維護用路人安全。

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