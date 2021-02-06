▲新北平溪東勢格道路改善，保障民眾通行好安心。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區東勢里東勢格道路為平溪通往石碇、深坑台北重要道路、也是農產運銷使用的農路，因道路側溝興設年代久遠，除路寬狹小，路緣與側溝未連結密合並有高差存在，會車時易生交通事故，由新北市政府農業局進行改善以保障民眾通行安全。

農業局指出，「 東勢格」原由為平溪東勢村舊稱，「勢格」與「勢角」發音近似，意指該地名位於石碇街之東方，而「東勢格村」昔日又名「火燒寮村」，為台灣年平均降雨量最高之地方，年平均雨量達5000毫米；東勢里為平溪第1大里，早期主要出產煤礦，現農業主要作物有山藥、珠蔥、茶葉及竹筍等。其主要的進出道路東勢格道路因狹窄會車空間困難，經地方反映後，農業局將排水溝改善並加蓋後便與路面平齊。

▲新設矩形溝及反光軟質分隔桿。

另外，填平側溝與路基間縫隙，以增加會車空間，改善工程完成後路寬由2.5米增加為4米，長度約300公尺，總工程經費約220萬，工期為90天。由於工區位於山區，施工時易受天候影響，且道路狹小，施工動線及材料搬運易受限制，須採取半半施工方式，即一半道路維持通行，一半施工做法，工程已如質完工。

東勢里長李明宏表示，感謝農業局近年持續地在改善當地番子坑、火燒寮及東勢格農路，讓沿路居民安居樂業，生活日益便利，遊客可以安全通行。

農業局長李玟表示，改善排水設施並兼可增加避車空間，使當地農產運銷運輸更便利安全，如今農路改善提前於1月28日完成，民眾可安心通行。

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