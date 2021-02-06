　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北平溪東勢格道路改善　保障民眾通行好安心

▲新北平溪東勢格道路改善 保障民眾通行好安心。（圖／新北市農業局提供）

▲新北平溪東勢格道路改善，保障民眾通行好安心。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區東勢里東勢格道路為平溪通往石碇、深坑台北重要道路、也是農產運銷使用的農路，因道路側溝興設年代久遠，除路寬狹小，路緣與側溝未連結密合並有高差存在，會車時易生交通事故，由新北市政府農業局進行改善以保障民眾通行安全。

農業局指出，「 東勢格」原由為平溪東勢村舊稱，「勢格」與「勢角」發音近似，意指該地名位於石碇街之東方，而「東勢格村」昔日又名「火燒寮村」，為台灣年平均降雨量最高之地方，年平均雨量達5000毫米；東勢里為平溪第1大里，早期主要出產煤礦，現農業主要作物有山藥、珠蔥、茶葉及竹筍等。其主要的進出道路東勢格道路因狹窄會車空間困難，經地方反映後，農業局將排水溝改善並加蓋後便與路面平齊。

▲新北平溪東勢格道路改善 保障民眾通行好安心。（圖／新北市農業局提供）

▲新設矩形溝及反光軟質分隔桿。

另外，填平側溝與路基間縫隙，以增加會車空間，改善工程完成後路寬由2.5米增加為4米，長度約300公尺，總工程經費約220萬，工期為90天。由於工區位於山區，施工時易受天候影響，且道路狹小，施工動線及材料搬運易受限制，須採取半半施工方式，即一半道路維持通行，一半施工做法，工程已如質完工。

東勢里長李明宏表示，感謝農業局近年持續地在改善當地番子坑、火燒寮及東勢格農路，讓沿路居民安居樂業，生活日益便利，遊客可以安全通行。

農業局長李玟表示，改善排水設施並兼可增加避車空間，使當地農產運銷運輸更便利安全，如今農路改善提前於1月28日完成，民眾可安心通行。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
為何要去翁立友記者會？　雞排妹親曝原因
雞排妹深夜突吐心聲！坦言「邰智源、許效舜最衰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

機車沒油！男騎士推車走千里　基隆暖警及時伸援助加油

新北平溪東勢格道路改善　保障民眾通行好安心

新北機車駕訓補助全國最多　減少馬路三寶安全最給力

電子書服務過年不打烊　新北市圖春節加碼延長借書期限

新北市區公車全面禁飲食　交通局籲乘客自律共同落實防疫

北港朝天宮董事會最新公告！「取消」除夕夜發福袋、上元遶境

基隆市政府打造1:1紅磚老屋　自拍打卡送限量《王阿姨》紅包袋

基隆110所幼兒園齊防疫　配發紫外線滅菌機、自動手指消毒器

運動直播觸及破50萬人次　基隆「運動i臺灣」三連霸榮獲特優

農曆除夕前永福師生用行動挺特教　閱讀生命就從如何照顀好自己開始！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

機車沒油！男騎士推車走千里　基隆暖警及時伸援助加油

新北平溪東勢格道路改善　保障民眾通行好安心

新北機車駕訓補助全國最多　減少馬路三寶安全最給力

電子書服務過年不打烊　新北市圖春節加碼延長借書期限

新北市區公車全面禁飲食　交通局籲乘客自律共同落實防疫

北港朝天宮董事會最新公告！「取消」除夕夜發福袋、上元遶境

基隆市政府打造1:1紅磚老屋　自拍打卡送限量《王阿姨》紅包袋

基隆110所幼兒園齊防疫　配發紫外線滅菌機、自動手指消毒器

運動直播觸及破50萬人次　基隆「運動i臺灣」三連霸榮獲特優

農曆除夕前永福師生用行動挺特教　閱讀生命就從如何照顀好自己開始！

機車沒油！男騎士推車走千里　基隆暖警及時伸援助加油

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境：恨自己為什麼是女人！

新北平溪東勢格道路改善　保障民眾通行好安心

翁立友遭突襲慘敗！美女律師一句突破盲點「還原現場很難嗎」

新北機車駕訓補助全國最多　減少馬路三寶安全最給力

電子書服務過年不打烊　新北市圖春節加碼延長借書期限

國際火線／死神嘉年華：蓋亞那與邪教914人集體自殺案

更／匯豐銀神鬼經理詐貸7600萬！挖錢炒房約談9人　3人各30萬交保

新北市區公車全面禁飲食　交通局籲乘客自律共同落實防疫

小宅仍最旺！2021雙北潛力大　專家曝農曆年後3～6月適合進場購屋

見父母婚紗照...3歲萌妹秒爆哭　想嫁給爸夢想破滅！媽無奈笑翻

地方熱門新聞

陪睡醫師遭公告免職….下一步曝光　

孝子陪母就醫翻車相驗死因出爐　

「清零計畫」採檢結束 1908件檢體結果為陰性

北港朝天宮取消發福袋、上元遶境

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

閱讀生命就從如何照顀好自己開始！

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

阿里山公路中埔隆興段火警

虎尾鎮公所燈會分三大區亮燈24天

挺桃園　靈鷲山致贈心靈防疫法寶

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

台南東山民宅火警住戶平安脫困

跟胃食道逆流說掰掰　東基院長傳授撇步

更多熱門

相關新聞

新北機車駕訓補助全國最多

新北機車駕訓補助全國最多

為提升機車族正確安全駕駛觀念，新北巿公共汽車客運商業同業公會挹注130萬元，額外提供1000個普通重型機車駕駛訓練名額，響應機車考照上駕訓班補助政策。加上交通部公路總局分配給臺北區監理所的2000個名額，總計3000人可以受惠，補助名額全國最多。

電子書不打烊　新北市圖延長借書期限

電子書不打烊　新北市圖延長借書期限

新北市區公車全面禁飲食

新北市區公車全面禁飲食

新北農會改分流領獎　表揚優秀農民

新北農會改分流領獎　表揚優秀農民

新北「犇騰」3款造型小提燈亮相

新北「犇騰」3款造型小提燈亮相

關鍵字：

新北平溪東勢里重要道路

讀者迴響

熱門新聞

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

雞排妹還原為何要去翁立友記者會

雞排妹、翁立友為何不提告？　律師點出關鍵

雞排妹傻眼「翁立友穿像新郎」目睹9月孕婦突暈眩趕人

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

要翁立友公開影片！雞排妹嗆：為什麼不敢

杜汶澤發文力挺雞排妹！　曾囧臉收飛機杯

雞排妹控曾國城「撞胸」　同場錄影男星還原現場狀況

2幼女悲傷認屍！4寶婦恍神騎上國道慘遭撞死

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

即／板橋男騎士遭輾爆頭　擦撞拖板車慘死

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面