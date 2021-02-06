新北機車駕訓補助全國最多　減少馬路三寶安全最給力

▲新北機車駕訓補助全國最多。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

為提升機車族正確安全駕駛觀念，新北巿公共汽車客運商業同業公會挹注130萬元，額外提供1000個普通重型機車駕駛訓練名額，響應機車考照上駕訓班補助政策。加上交通部公路總局分配給臺北區監理所的2000個名額，總計3000人可以受惠，補助名額全國最多。

交通局長鍾鳴時表示，對於公車公會能對參與交通安全戮力以赴，共同為交通安全環境努力，巿府給予極大肯定。研究報告也顯示，經過機車駕訓較未受機車駕訓者，違規風險可減少32%，肇事風險亦減少20%。

鍾鳴時說，今年度交通部公總局辦理機車安駕補助計畫，全國共計有1萬個名額並統籌分配給各區監理所，再加上本巿公車公會的贊助名額，目前新北為全國補助名額最多的縣巿。機車駕訓包含機械構造、交通法規及駕駛道德等6小時課程，同時融入各項防禦駕駛觀念，讓民眾在騎車上路前，獲得最完善的交通安全觀念，保障行車安全。

交通局交通安全科科長林昭賢指出，新北市機車數占總車輛數約3成5，機車使用者死亡人數占交通事故死亡總人數6成，受傷人數占交通事故受傷總人數8成；因此希望機車族能參加機車駕駛訓練獲得正確防禦駕駛觀念及技巧，降低違規和肇事風險。

林昭賢表示，民眾報名參加機車駕駛訓練，並於2021年11月30日前完成訓練課程取得駕照，即符合資格補助1300元（現行收費約2800元至3700元），補助名額有限，額滿為止。若對補助計畫有相關疑問，可逕洽臺北區監理所：02-2688-4366詢問。

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