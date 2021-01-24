她離奇失蹤…9個月詭成「冰封屍塊」深埋森林中！　最後貼文曝光

▲美國一名53歲婦女離奇失蹤，9個月後終於被發現，但已經死亡且遺體遭肢解，藏在森林裡的冰櫃中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州53歲婦女加洛薇（Talina Galloway）離奇失蹤9個月，終於在距離住家150英里（大約240公里）之外的阿肯色州橡子市（Acorn）被尋獲，但是已經不幸死亡，遺體甚至遭到肢解，保存在森林深處的詭異冰櫃內。雖然她生前曾在臉書發文，自揭感染新冠肺炎，但親友紛紛指出，此舉非常可疑。

綜合NBC、《每日星報》報導，一名目擊者1月14日在樹林裡散步，發現一個奇怪白色冰櫃，頂部被膠帶層層封住，並且飄出陣陣惡臭，立刻想起去年6月也在附近看過可疑貨車，趕緊通報相關單位。警方到場後打開冰櫃，果然發現人類遺骸，稍後證實就是失蹤9個月的加洛薇，死因為他殺。

▲加洛薇（Talina Galloway）去年4月離奇失蹤。（圖／翻攝當事人臉書）



加洛薇去年4月7日在臉書發文表示，「我現在來到感染病毒的第9天，我很確定散播到肺部了。我一開始就決定，如果病情嚴重到一定程度，我不會去醫院的」，不久後就離奇消失，4月17日被室友邦梅里（Kore Bommeli）通報失蹤。但是，親友都認為，她不可能無聲無息地一走了之，個性也與發文風格不太相符。

▲59歲的邦梅里（Kore Bommeli）涉嫌殺害室友，21日落網。（圖／翻攝瓦格納郡警長辦公室）

59歲的邦梅里成為主要嫌疑人，21日在威斯康辛州落網，將被送回奧克拉荷馬州，面臨第一級謀殺罪與褻瀆人類遺體指控。根據法庭文件，她曾用手機搜尋「如何從混凝土與木頭上去除血液」，倉庫內被搜出剪碎的死者駕照，先前更因妨礙調查與湮滅證據被捕，繳出15萬美元（大約新台幣419萬）才交保獲釋。

瓦格納郡警長艾略特（Chris Elliott）22日召開記者會，證實尋獲加洛薇遺體。他說明案情時表示，調查人員去年夏天起就「非常努力調查此案」，「我們的心與加洛薇的家屬同在。我們為他們祈禱。」

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