新竹驚傳少女失聯！逾一週沒上課　她焦急尋人：離家前認識男孩子

▲新竹驚傳少女失蹤，離家已超過一週。（圖／翻攝「新竹大小事」）



記者柯振中／綜合報導

新竹驚傳少女失蹤！一名女子焦急地上網分享，朋友的女兒失蹤超過一週，失蹤前疑似「認識男孩子」，希望能夠透過網路的力量，盡快將人找到，「我相信妳看得到，我希望妳可以自己聯絡媽媽。」

這名女子在臉書社團「新竹大小事」分享，她的好友家裡有名16歲的女兒，1月15日離家後失蹤，至今仍未返家，母親已經報警處理。

女子指稱，少女長得非常清秀，鼻子上有顆小黑痣，據母親透露，失蹤前疑似認識了一名男孩子，「不知道是不是男朋友，就是怕是因為那個男孩，她才離家出走、才逃家，現在連上課都沒有上課。」

▼新竹驚傳少女失蹤，女子焦急發文尋人。（圖／翻攝「新竹大小事」）



女子說明，目前警方已經開始尋人，但至今仍沒有找到，希望發文在網路上，少女看見了，可以主動回家找媽媽，「希望妳可以回家，媽媽說她不會對妳兇、對妳罵，她只是希望妳平平安安的到她面前，讓她放心。」

眾多網友看完照片，開始幫忙分享，也在下方留言回應，「有夠可愛的小孩，天啊別讓家人擔心了」、「幫妳多留意囉！加油，祝福妳早日找到」、「長得好漂亮，孩子快回家，你媽媽很擔心。」