訓練3個月女嬰趴睡悶死！　媽媽群組竟全程直播：寶寶解鎖了技能

▲芝士小餛飩訓練寶寶趴睡。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

大陸近年來風行「嬰兒趴睡」，有一位媽媽就加入了付費群組，讓3個月大的寶寶分房趴睡，但孩子一直哭，她不斷在群內更新狀態，直到2個多小時後，她才發現孩子已經沒有呼吸了。

綜合陸媒報導，一位新手媽媽去年加入「芝士小餛飩」育兒群組，訓練讓寶寶趴睡，自己則在另一個房間看監控影像。事發當天下午1時1分，媽媽在群組中發了影片詢問「老師」，「這個哭聲是不是要去幫她翻過來呢？」、「我在門口急死了，好怕悶到」。

▲媽媽訓練３個月女兒趴睡，卻變成死亡意外。（圖／翻攝自北京晚報，下同）

但群中一直沒有「老師」回覆，到下午1時57分，新手媽媽聽到了寶寶臉抵在床上的聲音，再度著急地在群裡求助。群友們這時積極給予意見，有人答「不是大哭就沒事」、「這問題又不大，為啥慌張」。

新手媽媽2時10分再度發影片說「沒聲音了，我怕她悶死」，但群友卻回答「寶寶解鎖了趴睡技能」、「你又可以物追劇了」，她就放心沒有去檢查，直到下午3時03分，她為了叫寶寶起床吃奶走進去，才發現孩子已經嘴唇發紫，沒有呼吸了。

新手媽媽還在群中發出了床單上的血跡，稱婆婆帶去醫院了，自己不敢面對，最終女嬰不幸過世。但令人傻眼的是，這位媽媽還繼續在群裡提問，「結紮後還能再生嗎？老天怎麼這樣對我，我女兒才三個月」。

事發後，「芝士小餛飩」微信公眾號因涉嫌發佈不實資訊，已被停用。「芝士小餛飩育兒經」團隊回應，嬰兒家長確實是公司顧客，但事發時，已結課15天，雙方早已終止相關育兒諮詢服務。

聲明中指出，當事人未通知死亡事件是該公司或涉事團隊人員過錯指導所致，且嬰兒死亡的直接原因不是趴睡所致的窒息，該事件的直接誘發因素也不是趴睡。