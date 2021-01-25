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線上書展必買攻略！電子書最便宜只要7元　儲值滿額送閱讀器

線上國際書展必買攻略（圖／網路書店業者提供）

▲科幻迷一次收倪匡小說全套36冊，可現省2,692元。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

多家網路書店近期舉辦線上國際書展，針對各種中外文各類書籍殺到最低1折起，電子書最便宜7元就能入手之外，這波檔期另一重點就是推出書展限定閱讀器折扣，例如多款漫畫搭配閱讀器組合優惠86折，或是購機最高折1,400元，再送最高1,200元購書金。以下整理今年線上書展的必買攻略，告訴你怎麼買最超值。

Readmoo讀墨電子書2021線上國際書展將於1/26～2/28展開，多本重磅話題書籍包括《大競走》、《冬夜三部曲》、《小雪：被愛的條件》、《影子戰爭》等搶先上架，並於1/26～2/1及2/9～2/17分兩階段祭出全站滿3本以上75折，1/29、2/10、2/14、2/16這4天再針對《漂亮家居》《TRAVELER luxe旅人誌》《數位時代》《親子天下》指定期數，推出單日限時免費領取與66元超低特價活動。另外，新會員於書展前完成註冊，除享原有首購優惠，還能獲得額外紅利與200元購書優惠，3/15前完成首購，再抽mooInk Plus 7.8吋電子書閱讀器。

線上國際書展必買攻略（圖／網路書店業者提供）

▲書展限定多款漫畫閱讀器套組優惠。（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

2月起，Readmoo讀墨電子書各式閱讀器活動將陸續登場，mooInk C彩色電子紙閱讀器確認第二週開始出貨外，再多款漫畫閱讀器套組，mooInk Plus 7.8吋、10.3吋mooInk Pro搭配《美少女戰士完全版（10冊）》、《銀河英雄傳說（1-12）》、《mimos 含羞草（1-7》、《拳願阿修羅（共20冊）》，優惠價最低86折；儲值送mooInk系列活動，則有禮券儲值犢幣滿25,000元送mooInk Plus、滿50,000元送mooInk Pro，讓讀者打包一整年的買書基金。

線上國際書展必買攻略（圖／網路書店業者提供）

▲入門款6吋螢幕的Kobo Nia，重量只有172g。（圖／樂天Kobo提供）

近年電子書閱讀器逐漸受到關注，方便攜帶、減少藏書空間的特性，吸引不少讀者願意嘗試體驗。樂天Kobo也於1/26～1/31期間搭配書展推出閱讀器限時優惠，6天限定折扣同時在網路平台與11家實體展售店家銷售，旗艦機種8吋Forma活動價最高現折1,400元，再送1,200元購書金；入門款6吋Kobo Nia，售價2,999元，加1元送市價549元原廠皮套，再加碼1,000元購書金。站上國際書展目前正推限時10天全站72折，搭配站上各類型書展包括「線上動漫節」熱銷精選單本及百大暢銷榜單本79折起，折扣可再加乘。

博客來2021國際書展集結超過30萬本中文、外文、簡體圖書、雜誌全面1折起，結帳滿千元再享現折100元，還有參展數歷年最多、超過萬種電子書，折扣下殺最低7元起。針對書展必搶的重點，其中不乏2020年度百大書單，如《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》、《我畢業五年，用ETF賺到400萬》套書、《刻在你心底的名字：劇本原創小說》等祭出7折，下手高單商品最划算，科幻迷不能錯過倪匡科幻精品集，全套共36冊，結帳現省2,692元。

另外，農曆年假即將到來，博客來觀察到親子共讀的需求大增，此次書展也收錄大量的童書套組，尤其外文童書推薦如《粉紅豬小妹》開學大吉聽讀書袋（10本書+CD合售），定價2,745元、優惠價799元；成長探索幽默繪本套書（5冊）：情緒管理x自信勇氣，定價1,922元、優惠價599元，爸媽想省荷包的話，可把握時間買起來。

線上國際書展必買攻略（圖／網路書店業者提供）

▲《粉紅豬小妹》開學大吉聽讀書袋（10本書+CD合售），優惠價799元，約3折。（圖／博客來提供）

ET快訊
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