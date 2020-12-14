北部人最愛讀投資理財　南部人買書偏好生活美感

▲博客來從暢銷類型占比，觀察年輕人閱讀的改變。（圖／博客來提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

每到年末，各網路書店紛揭曉年度暢銷書籍及作家，也從數據觀察不同年代、年齡層、地區的會員在閱讀上的變化，博客來就從2011、2020兩個世代的暢銷類型占比，進一步分析年輕人閱讀的改變，另透過不同縣市的買書型態，發現到北部人愛讀投資理財，南部人偏好生活美感，東部人讀較多是教養成長，外島人讀的則是奮發向上。

博客來發現，2011年的年輕人，最常閱讀的類型是文學小說，10年後20歲以下的年輕人仍然最愛也最常閱讀文學小說；10年前大學生的閱讀TOP10裡沒有語言書，如今像是新多益和原子習慣都是暢銷榜常勝軍，在大學生閱讀暢銷榜前10名就占據4個名次。不同於在校學生，2020年的社會新鮮人最常閱讀書籍類型已從10年前的文學小說轉變成商業理財，顯示出當下的社會新鮮人正在試圖透過精進自己取得更好的就業條件，「投資理財」也成為最關心的議題之一。

綜觀17歲以下國高中生、18～22歲大學生、23～29歲社會新鮮人3個年輕世代閱讀類型銷量占比變化，看出2020年輕讀者較過往更需要心理支持，也提早重視財富自由，勇於覺醒多元需求。漫畫、輕小說不再獨霸，商業理財及心理勵志書全面攻占年輕閱讀偏好，相較10年前整體偏好變得更加分散、多元。

▲從買書型態分析各縣市讀者的閱讀特色。

全台各區讀者偏好的暢銷書類型大同小異，前3大類依序皆為商業理財、心理勵志、文學小說。但從2020年暢銷書TOP1000進榜書單中，發現各區不同的閱讀樣貌，其中，商業理財在北、中、南都會區都占據最多暢銷榜的位置，特別是北北基加上桃竹苗的北部地區今年進榜最多類型是投資理財，像是年度暢銷榜TOP10《原子習慣》、《我畢業五年，用ETF賺到400萬》、《上班族的ETF賺錢術》。

東部地區讀者出現較多教育與知識類的版品，閱讀喜好更多元，像是《大腦喜歡這樣學》、《看見機會：我在偏鄉15年》、《小學生年度學習行事曆、人生路引：我從閱讀中練就的28個基本功》都很受歡迎；南部地區讀者選購生活風格類型的書籍比重高於其他地區，以具地緣關係的出版品表現特別突出，像是台南地區《ICU重症醫療現場：熱血暖醫陳志金 勇敢而發真心話》，嘉義地區《林聰明沙鍋魚頭，家的味道》、以及《我的老闆是總統：817萬票的幕後小英雄》。

最特別是外島讀者，除了與在地相關的版品，對於語言學習類型以及專考用書目需求旺盛，語言學習購買比重是其他地區購買的2倍，例如馬祖地區《北疆傳說：那年以來馬祖的美麗與哀愁》，《20000英文單字，英檢、新多益、托福、GRE拿高分(附MP3 CD)》、《國家考試申論題試卷答題技巧與範例》等。