冬天出生3大星座買書最不手軟　釣出超狂入榜網友自曝買了80本

▲從買書這件事，也能看出不同星座之間的差異。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

星座不只看個性及工作、戀愛等各方面運勢，還能看出買書的氣勢。根據博客來公開的2020會員閱讀數據，內容從有趣的角度分析各星座平均消費金額、會員數占比排名，結果發現「冬天出生的星座，腦波最弱、口袋最深」，這份資料也釣出一票最愛買書的前3名星座，就有入榜網友驚人表示自己今年大概買了80本書。

博客來目前擁有逾900萬註冊會員，日前發布一份2020會員閱讀觀察，除了從TOP1000暢銷書關鍵字推測大家在乎什麼、分析2011 VS.2020兩個不同世代年輕人的閱讀比較、觀察不同縣市地區的閱讀觀察，另外也揭露各星座的買書型態，進一步分析後，買書最不手軟的星座TOP3，第1名由最不受拘束、但求知慾和好奇心旺盛的射手座拿下，其次依序是魔羯座、水瓶座。另外，閱讀數據也指出，書買最少的是巨蟹座，最精打細算的反而是牡羊座，很會「算」的金牛座則是年度總下單金額最大戶。

▲博客來2020會員閱讀數據中，特別分析了各星座的買書情形。（圖／翻攝自博客來官網）

對於這項數據觀察，不少人看了之後很有共鳴直說，「我今年真的買了不少...（書架上整套小書痴）」、「真的沒有少買書啊」、「準！魔羯 昨天剛收到三本書…」，其中更有一票射手座網友紛紛留言表示，「射手座的我真的貢獻很多！」、「射手座今年大概80本有吧」、「我就第一名！！！ 一次就20幾本真的不是隨便說說而已」、「射手真的！買了快30本」。

Yahoo奇摩拍賣也有過類似調查，在盤點過平台2020年最新消費大數據後，公布「最愛精打細算星座Top5」，由「處女座」拿下最愛使用折扣優惠的星座冠軍，處女座不僅精打細算，口袋之深更是平台百萬刷手星座之冠；最愛精打細算星座Top2為「天秤座」，看到喜歡商品就下單，同時也不忘找優惠折扣多省幾塊錢；Top3則是愛惜錢財、沒有折扣就萬萬不能結帳的「金牛座」。