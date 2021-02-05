跨黨派立委力挺「巢運2.0」行動　盼持續推動房屋稅制改革

▲民間團體巢運召開「天龍房屋閉幕，跨黨派立委見證巢運2.0啟動」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民間團體巢運上月於台北市租下實體店面，裝潢打造「天龍房屋」，透過行動藝術扮演房仲，反諷台灣高房價的現象。對此，巢運5日上午於立法院召開記者會，宣示新一波「巢運2.0」正式啟動，後續將持續推動房產稅制改革、保障居住消費權益等面向。

由巢運團體與台科大工商設計系副教授李根在聯手打造的「天龍房屋」計畫5日正式閉幕，巢運上午與OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、跨黨派立委於立法院群賢樓前召開「天龍房屋閉幕，跨黨派立委見證巢運2.0啟動」記者會，並宣告新階段「巢運 2.0」正式啟動。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，巢運自2014年推展至今，依序見證了諸如房地合一稅、社會住宅、租賃專法、實價登錄2.0的通過，然而居住正義倡議行動仍須持續推進，「巢運 2.0」將積極連結跨黨派改革力量，搭配2022年、2024年大選時程推動兩大面向的制度改革。

彭揚凱指出，「買不起、租不好」是40歲以下年輕世代最大的困境，未來的「巢運2.0」將集結跨黨派改革力量，推動房產稅制改革，包括課徵囤房稅、引導空屋釋出，以及租賃所得稅改革、落實租屋實價登錄。

彭揚凱說明，「巢運2.0」也將推動保障居住消費權益，包括推動建物、公設分離計價，以及租賃專法增訂罰則與調處機制。

▲民間團體巢運召開「天龍房屋閉幕，跨黨派立委見證巢運2.0啟動」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



民進黨立委江永昌表示，他將在立法院的新會期中，提出申請租金補貼無須房東同意，租金支出不須列舉扣除，房客可直接申請扣除。

民進黨立委吳玉琴則說，希望在相關法案的修正過程，能夠得到跨黨派立委的支持，才能真正解決青年租屋、買屋的問題。

民進黨立委范雲指出，總統蔡英文曾經承諾，要讓所有人可以「住得起、住的安心」，她也將與在場委員、民團一起推動，這件事相當不容易，需要大家繼續努力。

台灣民眾黨立委張其祿表示，針對巢運要求的稅制改革，台灣民眾黨作為一個在野黨，絕對完全認同支持，「只要大黨敢提出來，我們一定加碼支持」，如此才能走向健全的房市，讓年輕人有希望。

台灣民眾黨立委蔡壁如認為，要實現居住正義很不容易，蔡英文在2016年提出居住正義的政策，到現在卻沒有一項實現，2020年再度針對學生的出租屋市場提出政見，「到現在也都沒有」，希望執政黨拿出態度，且居住正義不是單一局處就可以做，需要各部會大家一起來。

時代力量智庫執行長李兆立則說，居住正義並不是做不到，實價登錄2.0也已經在去年底三讀通過，證明只要執政黨拿出決心，這件事是可以做得到的，縱使修法有其難度，但至少請政府把資料說清楚。

彭揚凱強調，居住是重要的民生議題，對民生議題的關注是跨黨派的，大家都願意共同支持這樣的理念，因此接下來的一至兩年，巢運會將最大的力量放在立法院推動相關修法的倡議，並且持續拜訪更多願意支持居住正義的跨黨派立委，逐步推動居住消費權益的修法。

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