港府要求公務員「擁護基本法」　去年7月前受聘也在內

▲香港舉辦宣誓儀式，各部門首長宣誓擁護基本法，基層公務員短期內也被要求簽署聲明。（圖／港府）

記者陳政錄／綜合報導

「港版國安法」上路後，北京持續強化香港公務員宣示效忠國家制度。據港府15日公告，於2020年7月1日以前受聘之公務員，也須遵守訂立宣誓或簽署聲明的要求，擁護《香港基本法》。

香港特區政府公務員事務局15日向各政策局及部門發出通告。發言人指稱，所有在2020年7月1日之前受聘的公務員，須簽署聲明擁護《香港基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守和對香港特區政府負責。公務員須在部門發出有關信函的四星期內簽妥及交迴聲明，受聘擔任高級職位（如部門首長）的公務員並須宣誓。

▲香港國安法上路後，北京對香港的關注力道越來越強。（圖／路透）

在此之前，由於港版國安法於2020年6月30日晚間11時，經特首林鄭月娥公告後生效，港府已先要求所有在2020年7月1日之後，入職的公務員作出有關宣誓或簽署聲明，至今有超過4000人配合。

按照基本法，香港過去只有行政長官、主要官員及立法會議員等需要宣誓擁護基本法，效忠香港特區，對一般公務員則沒有類似要求。

2020年12月18日，港府還特別舉辦過公務員宣誓儀式，在林鄭月娥見證下，港府常任秘書長、部門首長和屬首長級薪級表第6點或以上的公務員，作出宣誓。如今，該要求隨著北京強化公務員需效忠國家制度的背景下，進一步擴大範圍。

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