「歹徒搶80萬騎重機逃逸」　花蓮防搶演練真槍裝塑膠漆彈超逼真

▲2名重機歹徒從銀行逃逸後遭警網攔阻圍捕，動作十分逼真。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局於28日上午假玉里鎮玉溪農會信用部，舉行金融機構防搶演練，警方以真槍裝填塑膠漆彈實施演練，槍聲大作，隨後警方獲報立刻趕到場封鎖採證及調閱現場監視器畫面並進行攔截圍捕；逼真的場景讓現場民眾及行員都直喊「超逼真緊張」，尤其警車鳴笛實施攔截圍捕時，驚心動魄場景引起路人的圍觀，直呼過癮。

玉里分局表示，今年特別規畫2名歹徒騎乘大型重機車行搶銀行成功逃逸，有效吸引民眾目光，也擺脫以往一成不變之演練模式。

「不要動!搶劫!把錢拿出！快快！」現場行員立即蹲下！2名男性歹徒，分別持2把手槍進入玉溪農會信用部櫃檯開槍搶劫，得手贓款新台幣80萬元，並騎乘大型重機逃逸；警方迅速追捕反制，玉里鎮玉里大橋南端攔截歹徒，但是歹徒攔檢不停並意圖衝撞攔截人員及警車，最終靠警方仍藉優勢支援警力，成功制伏歹徒，起獲全部贓款並查扣90手槍2把，子彈20發。

分局長陳蔚文強調，警力有限民力無限，有鑑於金融機構常為歹徒覬覦之對象，且金融搶案經常成為「指標性犯罪」，往往皆會震驚社會民眾，影響社會治安層面甚廣。金融機構防搶不能光靠警方，業者應落實員工分工職責，遇到行搶案件，應該盡量拖延時間，分組報警、記住歹徒特徵、車號、逃逸路線等等，已增加線索，嚇阻不法份子，強化防範犯罪環境。如加強員工自衛編組及應變，做好內部安全防護與管理措施。

陳蔚文同時呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同提領，以便相互照應，亦可隨時向當地派出所申請警力護鈔，以策安全。

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