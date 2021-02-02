香港對7萬機場員工發「強制檢測令」　違反者可罰9萬、監禁半年！

▲港府要求近7萬名機場工作人員進行檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府2日宣布，將對香港國際機場的工作人員進行強制檢測，預計有將近7萬人必須接受檢測。此外，港府也強調，若不遵從強制檢測令就屬犯罪，可處25000港元（約90000元新台幣）罰款及監禁6個月。

港府表示，考慮到部份機場員工，例如在機場負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，接觸外來新冠病毒的風險相對較高，政府和機管局將展開強制檢測計劃，預估有將近7萬人必須接受強制檢測。

根據港府發出的公告，於2月4日至25日期間受僱於政府、法定組織、機場業務夥伴等公司，或在外聘服務合約下向上述機構及公司提供服務，並擬於3月1日至31日繼續以機場區為其通常工作或提供服務的地點，就必須按照公告指明的規定和程序，接受新冠病毒檢測。

公告提到，相關人士必須在2月4日至25期間，前往機管局在機場區內設立的專屬檢測中心，或政府設立的社區檢測中心，透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行免費病毒檢測服務。

港府強調，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可被罰款5000港元，並可遭強制檢測令規定該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25000港元）及監禁六個月。