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大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」　世界已知最古老疣齒魚科

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▲▼大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」　世界已知最古老疣齒魚科。（圖／翻攝自《中新社》）

▲大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」，為世界已知最古老疣齒魚科。（圖／翻攝自《中新社》）

記者林彥臣／綜合報導

世界上迄今所知最古老的「疣齒魚科」魚類化石，在雲南羅平被發現，被命名為「雲南暴魚」，生存年代為2.44億年前（中三疊世安尼期），是羅平生物群中已知最大的肉食性基幹新鰭魚類，在食物鍊網中佔據較高的位置。這項古生物演化領域重要成果論文，已在最新一期國際學術期刊PeerJ發表。

根據《中新社》報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所發布消息指出，該所研究員徐光輝在雲南羅平發現了「雲南暴魚」化石，它體長34厘米，是2.44億年前（中三疊世安尼期）羅平生物群中已知最大的肉食性基幹新鰭魚類。

▲▼大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」　世界已知最古老疣齒魚科。（圖／翻攝自《中新社》）

▲新重建的早期新鰭魚類分支進化樹。（圖／翻攝自《中新社》）

徐光輝研究員指出，經歷二疊紀末生物大絕滅事件之後，三疊紀生物復甦的一個重要標誌是一個成熟的食物鍊網的建立，包括生產者、初級消費者、次級消費者和三級消費者（大型肉食動物）。

雲南羅平保存有豐富的中三疊世魚化石，但過去一直未發現大型肉食性基幹新鰭魚類。這使得有人認為羅平生物群的生活環境水體較淺，海洋生態系統尚未全面恢復。

徐光輝認為，「雲南暴魚」的發現改變了這一認識，結合近年來大型肉食海生爬行動物的發現，進一步表明一個成熟而復雜的食物鍊網在中三疊世早期已經建立起來。

徐光輝介紹說，疣齒魚科是三疊紀體型最大的一類肉食性基幹新鰭魚類，過去主要以疣齒魚屬為代表，生活在歐洲和華南中、晚三疊世海洋環境，體長可達65厘米。新發現的「雲南暴魚」是疣齒魚的近親，目前只在雲南羅平發現，代表了疣齒魚科最古老的屬種。

▲▼大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」　世界已知最古老疣齒魚科。（圖／翻攝自《中新社》）

▲「雲南暴魚」頭部高精度斷層掃描描圖。（圖／翻攝自《中新社》）

與疣齒魚相比，「雲南暴魚」的上、下頜口緣牙齒更為強壯有力，顯示出更強的捕食能力。應用高精度斷層掃描技術，發現「雲南暴魚」與疣齒魚相似，其下頜內側和口腔內的翼骨上都具有粗壯的牙齒，可以碾壓獵物的外殼。據此推測，「雲南暴魚」可以捕食羅平生物群中其他的小魚、甲殼動物、軟體動物和雙殼類等。

徐光輝強調，以「雲南暴魚」的發現為契機，最新研究首次將疣齒魚科納入分支系統學研究中，重構了早期新鰭魚類分支進化樹，這對於了解早期新鰭魚類各主要類群系統發育關係、輻射演化和生態適應具有重要意義。

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