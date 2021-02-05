大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪「神先知」：閱人無數

▲雞排妹指控被男星性騷擾，不過雙方皆各執一詞！（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

繼指控翁立友、公司老闆性騷擾後，雞排妹再爆料錄《全民星攻略》時，遭到曾國城壓胸，甚至有鄉民挖出2012年節目影片，發現邰智源手臂也疑似碰到她的胸部！隨著風暴越演越烈，網友卻大讚「沈玉琳是先知」，原來某次有活動安排兩人同台，結果沈玉琳經紀人趕緊婉拒，引發熱烈討論！

1月30日，雞排妹自爆在尾牙上遭到性騷擾，痛訴尾牙公司老闆不禮貌對待，還在台上口出狂語「妳單身喔，雖然我結婚了，但我可以為了妳離婚喔」、「加碼數字隨便妳喊，因為妳是未來老闆娘」、「我們還沒約會就喊這個數字，也太貴了吧」。

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不僅如此，雞排妹也指控台語歌王翁立友伸出鹹豬手，不但「脫稿演出」要求一起合唱，結束後便開始跟她攀談，整個人越靠越近，她透露翁立友的左前臂更直接滑過她的屁股，讓她當下愣住。

如今，連形象親民的曾國城，也被捲入性騷擾風波，2020年12月她錄完節目《全民星攻略》時，曾國城正面迎來擁抱，結果右手大力撞上來，害她胸部因此被撞擊，「下一秒我愣住了，想了好幾遍，是我想太多還是對方故意，最後我認為正常人就算抓錯距離，也會立刻說聲不好意思。」

▲曾國城透露，希望事件快平息！（圖／記者張一中、黃軍瑋攝）

不僅如此，PTT鄉民還找出2012年《瘋神無雙》影片，發現邰智源手臂也疑似碰到她的胸部，雞排妹接連點名1老闆、2藝人性騷擾後，網友也瘋猜下一位可能被點名的藝人，就怕演藝圈男星們人人自危。

不過有網友反笑虧，「沈玉琳根本是先知」 ，原來去年雞排妹接受《我是救星》專訪時，坦言在演藝圈打拼很孤獨，沒朋友也不會與他人同台，因為其他藝人只會覺得「反正新聞只會寫雞排妹」，不需要去浪費時間跟她站在同一個舞台上。

▲沈玉琳聽到「雞排妹」名字拒絕同台！（圖／翻攝我是救星）



雞排妹也進一步解釋，某次一場活動上，公司特地安排沈玉琳與她同台，結果經紀人一聽趕緊婉拒，表示「反正新聞也都是雞排妹，那就沒關係啦。」儘管不是正面被回拒，但雞排妹直言，當時就在旁邊，「我也一定聽得到。」

對此，該名網友調侃，「藝人有錢賺，哪有什麼跟誰不跟誰同台的問題，又不是有什麼深仇大恨，直到這幾天我心頭的解終於明朗了，當初如果沈玉琳跟他同台是不是現在也很慘？有沒有沈玉琳是先知的八卦？」

底下網友熱議，「不是先知 ，是知道屬性相沖，要避開啊」、「閱人無數的製作人」、「還好沒有，不然這長相絕對是性騷擾」、「也可能是政治立場不同啊」、「他不是先見之明，而是有自知之明」、「玉琳哥能在業界走跳這麼久不翻車，你以為他瞎的」、「難怪能在演藝圈混那麼久，的確很會看人」、「八成知道什麼內情，會閃躲正常」。

▼網友笑回，沈玉琳閱人無數！（圖／翻攝PTT）

