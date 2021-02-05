女大生遭擄殺「挖眼掏肚」亡！家屬認屍後痛哭攔住爸媽：別看了

▲女大生遭擄殺。（圖／翻攝自新時報）

記者鄭思楠／綜合報導

四川德陽市19歲張姓女大生1月24日在駕駛學校學車後失聯，6日後被警方尋回，可惜已遇害。據悉，女孩生前遭受到了非人的待遇，慘遭挖眼掏肚，由於太過慘烈，爸媽都不被允許看最後一眼。2日，殺害女孩的兇手被逮捕，他和被害女孩曾在同一家駕校學車。

綜合陸媒報導，張父稱，女兒是家中獨女，非常乖巧懂事，是西南科技大學日語系大二學生，夢想是當一名日語翻譯，她上月15日放寒假後從學校返家，準備學開車。

他表示，女兒在事發當日上午9時如常出門學車，由於學車的地方比較偏僻，其妻當日中午還接走女兒到另一地方吃飯，女兒飯後再乘坐巴士回到學車處。

當日傍晚6時許，張父致電女兒時發現對方關機，因學車地點偏僻，家人開始擔心，於是立即趕往女兒學車處尋找但無果，遂立即報警。

警方翻查沿路攝影機畫面後發現，張女最後現身於當日下午3時20分，從灤河加油站出口自西向東在嘉陵江西路上跨立交橋下穿輔路行走，獨自往巴士站方向行走。

▲遺體發現處。（圖／翻攝自新時報）

噩耗傳來，警方於1月30日尋回的是女孩遺體。張父表示，女兒從小乖巧聽話，學習成績和品行都好，是全家人的驕傲，學校老師和同學得悉她遇害後已趕到當地了解。他又稱，女兒遭遇不測，讓他無法接受，妻子更是悲痛欲絕，目前全家都處在巨大悲傷當中。

張父透露，警方於一片雜草中發現女兒的遺體，距離她最後現身的地方只有100公尺，不過家屬曾多次在該處尋找都沒有發現女兒，懷疑找到遺體的地方非第一案發現場，應該是被殺害後拋屍。他指出，女兒練車地點比較偏僻，環境雜亂，或許為兇手提供犯案機會。

張父悲痛說，聽村民和網路上議論，女兒死得很慘，可能是被姦殺，肚子被剖開，「警方沒讓我們在現場看孩子，但我們知道的情況就是那樣。」他也證實，1月30日傍晚，遺體被送到德陽市殯儀館，其他家屬看到遺體後，沒有讓父母親眼看見女兒，擔心他們會受不了。

目前，四川樂山市公安局市中區分局發布警情通報指出，該嫌疑犯姓權，男性，現年42歲，四川夾江縣人，他和被害女孩曾在同一家駕校學車。

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