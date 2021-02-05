網瘋傳案908「宜蘭活動足跡」！外流者竟是刑警大隊偵查佐

▲宜蘭縣警察局刑警大隊陳姓偵查佐洩漏疫調對象足跡，遭記一大過處份。（圖／翻攝臉書社團「宜蘭知識+」）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

日前網路上有份疫調足跡資料指出，案908曾赴宜蘭，引起當地民眾恐慌，宜蘭縣衛生局事後緊急澄清，與事實不符。對此，經查該網路資料竟是由宜蘭縣警察局刑警大隊陳姓偵查佐外流，縣警局查證屬實後，目前已將陳員記一大過及調地處分，另外，全案因涉洩密問題，將追究其他人員相關責任，函送宜蘭地檢署偵辦。

根據指揮中心公布之足跡，案908是感染源不明案889的接觸者，1月23日陪伴其母親就醫時與案889產生接觸史，然而，網路上卻流傳，案908於1月21日有赴宜蘭的足跡，引起當地民眾恐慌。宜蘭縣為此做出澄清，案908雖於1月30日被確診，但回推3天為可傳染期，該案早在1月26日就被匡列為居家隔離者，而1月21日並非在可傳染期間，因此足跡無在宜蘭的問題，「網路流傳的消息，與事實不符」。

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不過，宜蘭縣警察局查出，經比對這張網路流傳的足跡圖，竟是由宜蘭縣警察局刑警大隊陳姓偵查佐傳出，由於當時警方協助疫調，承辦單位曾在line群組貼出足跡資料，而陳員卻擅自截圖外流，輾轉流至臉書社群網頁及 LINE群組。

對此，宜蘭縣警察局表示，陳員無故將公務機密資料洩漏予不相關之第三人，衍生事端，已召開考績委員會，將陳員記一大過及調地處分，並追究其他人員相關責任；另陳員涉犯刑法第132條公務員洩漏國防以外之文書罪部分，將於調查完竣後，函送宜蘭地檢署偵辦，也呼籲民眾切勿散布、截圖隨意轉傳新冠肺炎疫情相關資訊，勿以訛傳訛、造成恐慌，以免觸法。