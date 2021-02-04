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返鄉隔離7天！期滿收告知「你不用隔離啊」…工作人員致歉被罵爆

▲石家莊市藁城民眾乘坐遊覽車前往指定地點隔離安置。（圖／CFP）

▲男子返鄉被隔離7天，沒想到期滿才知「根本不用隔離」。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

近期新冠疫情爆發，世界各國皆有不同的隔離政策。黑龍江省雞西市一名男子持著核酸檢測陰性證明，從低風險地區回到老家，被社區隔離了7天，後來才知道，原來是社區工作人員搞錯，根本「白隔離了」，氣到飆罵工作人員。

綜合陸媒報導，大陸日前推出「健康碼」的規則，會透過數據追蹤個人的姓名、住址與過去14天的行蹤，分為「紅、黃、綠」碼，分別代表著高風險、中風險以及低風險。

而這名男子當時持著綠碼，以及核酸鹼測陰性證明，進入黑龍江省雞西市的老家，卻遭到社區隔離7天。男子原先聽話照做，沒想到隔離完以後，竟有工作人員上門致歉，直說「搞錯了」。

▼社區工作人員跑來道歉。（圖／翻攝《北晚新視覺網》）

▲▼男子被社區隔離7天，期滿才知找錯人。（圖／翻攝《北晚新視覺網》）

工作人員指稱，他們對政策不太了解，不小心將男子當成需要隔離的對象，感到相當不好意思，所以跑來致歉，希望男子能夠體諒。

男子聽完解釋，頓時感到相當生氣，明明是從低風險地區回鄉，還拿著檢測陰性證明，卻這樣子被隔離了7天，「我7天沒跟人說話了，我7天就吃方便麵（泡麵）了！你看我這些垃圾，堆滿了都沒人扔！我都隔離完了，你現在上門道歉有什麼用？」

男子指稱，依據國家政策，在低風險地區的民眾，只要拿著綠碼，就可以直接返鄉，「你們社區卻把我隔離了7天！離開！走！我不歡迎你！我不接受你社區的道歉！」

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