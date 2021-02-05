何時能去日本玩？前台大醫曝「最樂觀時間點」　憂1變數害疫情延燒

▲疫情若趨緩，一票網友超想去日本。（圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

受到新冠肺炎疫情全球爆發，已被關在島上一年的民眾，期盼著施打疫苗後能加快開放國門、出國旅遊的速度。尤其是台灣人最愛的日本，究竟何時才能去？前台大感染科醫師林氏璧透露「最樂觀時間點」，但若有任何變數，都可能往後延。而在他心中最擔心的是一旦病毒繼續變，疫苗無法控制，疫情還會繼續延燒。

究竟何時可赴日旅遊？前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，「和阿中的答案是一樣的」，最樂觀就是年底，但若出現任何變數就可能往後延。而會有此判斷，基於他認為國內新冠疫苗達到一定施打率後，才敢開國門。自己一向不在乎何時開打，因第一批少量疫苗以醫護人員為優先，若想問何時能恢復正常生活，就得等疫苗打到有群體免疫，估計是2021年底。

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林氏璧說，此開放國門的策略，和他想像的劇本差不多，自己也想不出更好的。而建立群體免疫約60%人口，加上國外疫情趨緩後，邊境檢疫改為入境普篩加入縮短隔離天數，應並非指揮官陳時中一人想法，應該是專家會議中長期做過沙盤推演而做出的建議。

▲前台大感染科醫師預測，若施打疫苗達到群體免疫，今年年底有望到日本旅遊。（示意圖／路透）

關於施打不同保護力之疫苗，達到群體免疫的施打目標，是否有所不同？林氏璧認為，只要能有效預防重症，即使保護力沒那麼好，無法完全防止感染，仍有可能讓疾病沒辦法大流行，或是大幅降低重症數和住院數，讓醫療不會因此崩潰。

林氏璧解釋，在此策略中疫苗是否會成功仍是關鍵，若有了被證明有效且安全的疫苗，能有效減少重症，即使得病也多半為無症狀或輕症，可讓新冠肺炎接近死亡率稍高的流感，「也就是它流感化的時候了」，不須如臨大敵的對抗它。

也因此，林氏璧指出，台灣可以不必堅持原本的決戰於境外的策略，改為可開放邊境，即使放掉原本的14＋7天，以PCR普篩之下有機會偽陰性讓病毒進來，人們不再這麼懼怕這疾病會造成醫療崩潰，「病毒對於個人的危害減小，對於整體公衛的威脅也減小，這是疫苗可能達到的事情。」

唯一讓林氏璧擔憂的是，「別忘了變種病毒的變數！」若疫苗需要重新做，病毒繼續變，都可能讓疫情繼續延燒。此外，他還表示，除了看日本當時疫情控制的情況，也別忘了觀察台灣的疫情，「我當然希望台灣可以一直像平行世界一樣守下去，但也不一定會如此呀。」

▲病毒是否變種與疫苗是否有效，是台灣何時能開放國門的關鍵。（示意圖／路透）

林氏璧接著說，一旦台灣發生社區較大規模的感染，然後又控制為低度的社區感染，就像多半亞洲國家一般，2個都有低度社區感染的國家，反而有機會先彼此開放，這是他一直預測的。而以觀光立國的日本肯定會在某個時間點率先開啟國門，「我想那時會先回去的可能是韓國，新加坡，香港，泰國朋友等。我們守得越好，開放會越晚，這是沒有辦法的事。」

林氏璧呼籲，先別擔心上述是否可行及危險程度，應放眼接下來他國的疫苗生產及疫情狀況、邊境管制的方式，總會找出最好的方法。而他也強調，打了疫苗後並不代表能高枕無憂忽視戴口罩、勤洗手，隨著R0值升高，群體免疫要達到的門檻也會升高，因此即使有了疫苗，個人衛生習慣仍要保持住。