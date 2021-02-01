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大解渴！「桃竹備援管線」正式通水　北水南送支援竹科近20萬噸

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，一起見證前瞻計畫建設二期，桃園到新竹間的自來水備援管線，讓桃園水往南送，解新竹的渴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，一起見證前瞻計畫建設二期，桃園到新竹間的自來水備援管線，讓桃園水往南送，解新竹的渴。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

終於可以稍稍解渴了！「桃園－新竹備援管線」正式通水，未來將北水南送可支援新竹地區20萬噸。林智堅市長表示，竹科不可一日無電、一日無水，新竹市民更期待喝好水，感謝中央前瞻基礎計畫，解決缺水問題。

台水公司北工處指出，為解決每到枯水季缺水的壓力，經濟部進行桃園新竹北水南送管線工程，上週就已進行試運轉；2020年一整年都沒有颱風，寶山寶二水庫蓄水率僅25.5%，勉強供應大新竹每天用水56萬噸。未來透過北水南送，石門水庫每天可支援新竹地區20萬噸的原水，對紓解新竹地區水荒有相當大的幫助。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

總統蔡英文表示，前瞻基礎計畫就是要解決人民最迫切問題，感謝每位參與北水南送的英雄，突破萬難提早完工。北水南送工程證明政府有能力抗旱，更解決竹科用水問題，更能吸引企業持續投資。

桃園市長鄭文燦表示，桃園透過減少民生用水5%、工業用水7%、休耕、禁止埤塘放水等，將石門水庫蓄水從原來40%多提升到65%，「治水不分顏色、地域，水是國家資源」。將來，水利署還將跨域連通翡翠、石門水庫，將可每年提供石門水庫7千萬噸原水，屆時桃竹科技帶供水將更完善，包括半導體、電子業等將可永續發展。

新竹市長林智堅也說，北水南送不僅前瞻，更是救援，竹科不可一日無電、一日無水，但是去年起因無颱風，水情吃緊，更衝擊民生、工業用水。感謝前瞻基礎計畫27億建造「北水南送」工程，一勞永逸解決桃竹苗缺水問題。另外，新竹市民盼能「喝好水」、竹科也盼有專管專水，大家都期盼113年竹竹苗備援工程。

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