11年收藏孩童買到大！媽媽一句「看起來沒用」開櫃全丟　女兒崩潰

▲孩童收集到大的寶貝，媽媽一句「看起來沒用」開櫃全丟。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

每個人都有屬於自己喜愛的收藏，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，她日前突然想看看自己的收藏，不料打開櫃子一看發現東西全部不見，嚇得她立刻找家人詢問，結果媽媽竟然說「喔，我都丟了唉，看起來沒什麼用」，讓她當場情緒崩潰「整個人狂哭，快氣瘋了。」

原PO在《爆怨公社》說，她日前心血來潮想看看自己的收藏，打開存放的櫃子卻發現裡面都空了，非常緊張地衝去詢問媽媽「我裡面的東西呢」，結果就收到媽媽回答「喔，我都丟了唉，看起來沒什麼用」，讓她聽了非常傻眼「這是我收集11年的東西唉！」

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原PO透露，被丟掉的東西有「我收藏了11年，喜歡的樂團演唱會周邊、各種紀念品 、飛去日本看演唱會買的周邊，還有寫了好幾年的日記，國中拍的大頭照貼本」、「很多很多，我媽覺得沒用的東西，對我來說很有意義的東西，當下真的氣到哭死，拳頭想撞牆壁，整個人狂哭。」

▲有家長表示「所以我都叫孩子自己整理房間，或提前威脅，不整理我就全丟」。（圖／免費圖庫unsplash）

她表示，她非常念舊，小時候到長大，所有人寫給她的卡片、她自己寫的日記等，全部都會保存起來紀念，有時候打掃時會翻開來看看會心一笑，「原來有這樣的回憶，這樣的時候」、「大概就像大家公仔、鞋子或絕版品被丟掉的感覺一樣吧，好多都買不到的東西被丟掉了」、「心好累，人生好難。」

其他網友了看了紛紛安慰說「亂丟我東西的絕對翻臉，好歹也要溝通一下吧」、「我平常就會跟我媽媽說，丟我的東西先告知我一下，避免重要的東西被丟了」、「我真的覺得這樣很不尊重」、「我不會去整理孩子的房間，畢竟孩子珍惜的東西，不是我能理解的」、「所以我都叫孩子自己整理房間，或提前威脅，不整理我就全丟。」