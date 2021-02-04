　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11年收藏孩童買到大！媽媽一句「看起來沒用」開櫃全丟　女兒崩潰

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲孩童收集到大的寶貝，媽媽一句「看起來沒用」開櫃全丟。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

每個人都有屬於自己喜愛的收藏，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，她日前突然想看看自己的收藏，不料打開櫃子一看發現東西全部不見，嚇得她立刻找家人詢問，結果媽媽竟然說「喔，我都丟了唉，看起來沒什麼用」，讓她當場情緒崩潰「整個人狂哭，快氣瘋了。」

原PO在《爆怨公社》說，她日前心血來潮想看看自己的收藏，打開存放的櫃子卻發現裡面都空了，非常緊張地衝去詢問媽媽「我裡面的東西呢」，結果就收到媽媽回答「喔，我都丟了唉，看起來沒什麼用」，讓她聽了非常傻眼「這是我收集11年的東西唉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，被丟掉的東西有「我收藏了11年，喜歡的樂團演唱會周邊、各種紀念品 、飛去日本看演唱會買的周邊，還有寫了好幾年的日記，國中拍的大頭照貼本」、「很多很多，我媽覺得沒用的東西，對我來說很有意義的東西，當下真的氣到哭死，拳頭想撞牆壁，整個人狂哭。」

▲照相,排隊,唱片,音樂 。（圖／unsplash）

▲有家長表示「所以我都叫孩子自己整理房間，或提前威脅，不整理我就全丟」。（圖／免費圖庫unsplash）

她表示，她非常念舊，小時候到長大，所有人寫給她的卡片、她自己寫的日記等，全部都會保存起來紀念，有時候打掃時會翻開來看看會心一笑，「原來有這樣的回憶，這樣的時候」、「大概就像大家公仔、鞋子或絕版品被丟掉的感覺一樣吧，好多都買不到的東西被丟掉了」、「心好累，人生好難。」

其他網友了看了紛紛安慰說「亂丟我東西的絕對翻臉，好歹也要溝通一下吧」、「我平常就會跟我媽媽說，丟我的東西先告知我一下，避免重要的東西被丟了」、「我真的覺得這樣很不尊重」、「我不會去整理孩子的房間，畢竟孩子珍惜的東西，不是我能理解的」、「所以我都叫孩子自己整理房間，或提前威脅，不整理我就全丟。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
春節連假天氣出爐　一張圖看全台「降雨熱區」
快訊／Y女控遭逼拍性愛片　丁允恭新婚妻PO關鍵對話打臉
曾國城節目「撞胸畫面」曝！雞排妹記者會穿同件衣　網挖出關鍵
「壓胸主持人」是曾國城！雞排妹控性騷　他首度道歉
正面對決！雞排妹下戰帖　翁立友公司回應了
眾星發聲力挺翁立友！網揭「2關鍵原因」：雞排妹輸慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從COVAX取得疫苗「最快2月、最晚6月」！專家：到貨時間影響差很大

動社公布蛋雞評比結果　家樂福、大潤發表現最優「這兩間墊底」

11年收藏孩童買到大！媽媽一句「看起來沒用」開櫃全丟　女兒崩潰

她月經沒來送驚喜…男友「奶茶吸異物」罵店員　氣炸：讓我好丟臉

台文浪潮／台文邁向2.0　作家鄭順聰神比喻：邪惡又過癮的台灣款拉麵

春節將至！「 吉文考古 」帶你解讀吉祥圖的祝福和雅韻

送神、迎財神拜對好運就來到　把握「10天吉日」補財庫最有效

台文浪潮／切換台語模式就變一個人！演員吳子霏的反差萌：就像滷肉一定要放醬油

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

鋒面、雷陣雨攻擊小年夜　一張圖看「全台雨區」溫度也會下降

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

從COVAX取得疫苗「最快2月、最晚6月」！專家：到貨時間影響差很大

動社公布蛋雞評比結果　家樂福、大潤發表現最優「這兩間墊底」

11年收藏孩童買到大！媽媽一句「看起來沒用」開櫃全丟　女兒崩潰

她月經沒來送驚喜…男友「奶茶吸異物」罵店員　氣炸：讓我好丟臉

台文浪潮／台文邁向2.0　作家鄭順聰神比喻：邪惡又過癮的台灣款拉麵

春節將至！「 吉文考古 」帶你解讀吉祥圖的祝福和雅韻

送神、迎財神拜對好運就來到　把握「10天吉日」補財庫最有效

台文浪潮／切換台語模式就變一個人！演員吳子霏的反差萌：就像滷肉一定要放醬油

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

鋒面、雷陣雨攻擊小年夜　一張圖看「全台雨區」溫度也會下降

保經業逆勢西進！　今年將再擴增51個據點

從COVAX取得疫苗「最快2月、最晚6月」！專家：到貨時間影響差很大

新北夫出資開店！越籍妻打烊幽會同鄉　被逮認了「我們有超過」

戴口罩拍有氧片11個月！　她意外錄下「軍政府政變瞬間」爆紅

馬英九PO照請網友猜坐公車去哪？　他神回覆「雙眼皮回診」千人朝聖

美中「一中」不同調？　陸官媒分析：就看拜登如何動用台灣牌了

快訊／Y女控遭逼拍性愛片　丁允恭新婚妻PO關鍵對話打臉

黃嘉千加拿大豪宅內部曝光！「樓中樓＋緊鄰湖邊」他讚：景色超棒

適應攸關競爭力　廖文揚：年輕要沉住氣

側睡竟會加深法令紋！皮膚科醫師教「抗老防皺紋」5方法

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

男大生「返台東確診」　陳時中回應

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

快訊／案799英籍男性死亡

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝光

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

醫陪睡台中居檢女友2夜　網挺解職

更多熱門

相關新聞

父留2箱遺產全贗品　被騙74萬

父留2箱遺產全贗品　被騙74萬

大陸湖北襄陽一名男子在整理父親遺物時，意外發現兩大箱盒子，本來以為裡頭會裝滿金銀財寶，結果打開一看裡面竟然擺滿各式各樣的收藏品，包括清明上河圖、玉璽，包裝都還很完整，但全部都是假貨，而且在購買時價格都非常昂貴，男子直呼這些賣家都是騙子，氣得立刻報警處理。

詐騙受害者鑽研話術成集團首腦

詐騙受害者鑽研話術成集團首腦

熱狗「500萬超狂收藏品」曝光！

熱狗「500萬超狂收藏品」曝光！

博物館等級超罕見「木製保險箱」

博物館等級超罕見「木製保險箱」

單霽翔：北京故宮藏品多...只是沒整理

單霽翔：北京故宮藏品多...只是沒整理

關鍵字：

收藏品

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

雞排妹控訴翁立友性騷　曾國城點出關鍵：不會聊天不要出來賺錢

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

即／女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞護欄起身逃遭撞飛

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面