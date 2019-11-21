父留74萬元遺產全是盜版收藏品　賣家洗腦「名額有限，要買要快」

▲清明上河圖也在父親遺留的收藏箱中被發現。（圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸湖北襄陽一名男子在整理父親遺物時，意外發現兩大箱盒子，本來以為裡頭會裝滿金銀財寶，結果打開一看裡面竟然擺滿各式各樣的收藏品，包括清明上河圖、玉璽，包裝都還很完整，但全部都是假貨，而且在購買時價格都非常昂貴，男子直呼這些賣家都是騙子，氣得立刻報警處理。

綜合陸媒報導，去年年底陳姓男子的父親過世，陳男在整理父親遺物時發現衣櫃中擺滿大大小小的盒子，全都是包裝精美的收藏品，有字畫、玉璽、花瓶，甚至還有清明上河圖和越王勾踐劍，仔細一看才發現這些都是贗品。

陳男上網搜尋對照收據，發現這些收藏品都是向襄陽華夏經典文化傳播有限公司購買的，總共花費人民幣17萬元（約新台幣74萬元）。他表示，「韓國2018年東奧24連體鈔，在淘寶上賣人民幣2,080元（約新台幣9千元），但是父親卻花6,980元（約新台幣3萬元）買下。」

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他想起去年初曾收到銀行來電，告知他父親信用卡逾期，他沒有起疑多問直接幫父親付錢。如今發現原來父親的錢都拿去買這些盜版的收藏品。陳男在爸爸的手機中發現，該公司的經理與爸爸聯絡密切。根據聊天紀錄顯示，去年9月經理傳語音訊息向父親推銷越王勾踐劍，並洗腦他表示名額有限要買要快。

父親去世之後，饒姓經理依然持續傳訊息推銷商品。陳男表示，「真的很氣人，連死了都不放過！還想讓他花錢買收藏品。」盛世收藏公司表示，越王勾踐劍是來自省博物館，於是陳男打電話到博物館求證，博物館卻說沒有跟該公司合作，才確定自己的父親是被詐騙。

陳男向警方報案之後，盛世收藏公司竟貼出告示「將撤離襄陽」，最後在警方及政府單位協助之下，才答應退還陳男人民幣49,700元（約新台幣22萬元）。而此公司是否有違法行為，目前警方正在進一步調查當中。