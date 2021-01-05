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富王鴨肉小開撂人堵派出所？　警：帶家人來「談和解被拒」

▲富王小老闆事發當晚撂人去堵派出所？轄區警方澄清，是去求女子和解。（圖／ETtoday資料照）

▲富王小老闆事發當晚撂人去堵派出所？轄區警方澄清，是去求女子和解。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區富王鴨肉店王姓小老闆嗆聲女外送員事件，雙方當事人已製作完筆錄，警方表示，事發當晚，女外送員在派出所做筆錄時，外傳王男帶著家人前來派出所堵人一事，其實是王要來尋求和解被拒，警方也說，當天中午，同樣在店外等待的外送員曾勸阻女外送員反應給平台就好，不要衝突，而王男在嗆聲影片的最後也有釋出善意。

富王鴨肉店王姓小老闆2日中午11點多，不滿女外送員反應等待太久，當場怒嗆「是沒有被人打過」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」、「來啊來啊！來告我」、「妳想紅，我會讓妳紅！」等，引發網友撻伐。

女外送員當天下午仍接單送餐，直到晚上結束後，重回富王鴨肉店，當著店家面前報警，女子隨即被警方請回派出所製作筆錄，控告王男妨害自由、妨害名譽，女子製作筆錄時，王男覺得事態嚴重，趕緊和家人衝去派出所，一度傳出是去堵人，原來是去尋求和解，但遭女方拒絕，警方當下則要王男隔天再來做筆錄。

警方表示，雙方當事人都已製作完筆錄，根據女子密錄影像，證據大致充足，會盡快函送地檢署，由檢方傳喚2人出庭，女子只提告刑事，若要附帶民事賠償，應該會等出庭時再提出，此事案情其實單純，檢方或許會建議雙方是否庭外和解，如果和解順利，王男有可能是不起訴或緩起訴處分。

警方還說，事發當時，同樣在店外等待的另一名外送員曾勸女外送員，有什麼事回報給派單平台就好，是店家拖單，又不是外送員的錯，不需要和店家起衝突；而細看密錄影片的最後，其實王男有示好，說出大家都是服務業等語。警方認為，兩人都20歲出頭，太年輕加上當時太忙，演變成如今後果。

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