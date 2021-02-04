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獨居婦中風倒地無人知　兒「超靈第六感」一招救了她

▲獨居婦中風倒地無人知　兒「超靈第六感」一招救了她。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲溫婦因失聯一整晚，讓家人非常擔心，求助警察一起上門，竟意外救了她一命。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名獨居溫姓婦人日前在家中意外發生中風，婦人倒臥在地無法對外求救，還好當時婦人的孩子因為連繫不上她而求助警方，警方進門後才看到無法動彈的溫婦，將她緊急送醫治療。

新竹縣警局三民派出所日前接獲報案，有民眾表示，60多歲的母親、溫姓婦人獨居，每天都會與朋友及家人聯絡，沒想到從前一晚開始，就一直聯繫不上，溫婦的家人警覺異常，求助警方協助到母親家查看。

員警循著地址上門尋找溫婦，多次按門鈴都無人回應，於是與家屬連繫上房東開門進屋，竟發現溫婦倒臥在地無法動彈，溫婦雖仍有意識卻無法說話，警方立即連繫救護車到場，並趕緊找毛巾讓溫婦多餘口水流出，避免被嗆到，經救護人員初步診斷疑似中風情形，遂即將溫婦趕緊送往醫院治療。

▲獨居婦中風倒地無人知　兒「超靈第六感」一招救了她。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方上門時，溫婦已經倒臥在地無法動彈。

▲獨居婦中風倒地無人知　兒「超靈第六感」一招救了她。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方呼籲，民眾要多關心家中獨居長輩，多注意居家環境安全，若有需求，可主動聯繫警方或通知鄉公所、社福單位等，以便即時伸援。

▲獨居婦中風倒地無人知　兒「超靈第六感」一招救了她。（圖／記者陳凱力翻攝）

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