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社會 社會焦點 保障人權

74歲嬤寒流夜跌倒！冷血看護「躲被窩」繼續睡　害她爬喊30分鐘亡　

▲▼老人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少家庭會請外籍看護照顧老人。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少家庭會請外籍看護照顧老人，然而苗栗74歲的婦人近日深夜滑倒在地時，44歲的印尼籍看護「蜜蜜」卻無動於衷，還說「妳不是中風而已，為什麼起不來啊」，接著繼續躲在被窩睡覺。當家屬發現時，老婦已傷勢嚴重，搶救多日後不治身亡。

據《自由時報》報導，苗栗通霄鎮胡姓人家聘請看護「蜜蜜」，來全天照顧曾中風的74歲母親，不料卻發生憾事。

家屬調閱監視器發現，12日寒流來襲當天，母親半夜1時許起床小解，不慎滑倒在地後腦撞到床沿，她多次呼喚蜜蜜對方卻無動於衷。

對於老人家的求救，蜜蜜說「妳不是中風而已，為什麼起不來啊...」，不但沒有伸手協助，而且沒緊急通報家屬，甚至繼續躲在被窩睡覺。胡婦在地上掙扎30幾分鐘無力爬起，爬到房門邊疑似要向家人求救，蜜蜜見狀才把她帶到廁所，之後扶回床上。

早上家屬發現母親仍未起床，上午9時許去喚醒她時，才發現老人家臉色蒼白、意識不清。送醫後，醫生指胡婦顱內出血嚴重，應該是外力造成。

家屬控訴，當時胡婦已受傷，蜜蜜卻一直冷眼旁觀，冷血的過程全被錄下。對此蜜蜜推說不知情，警方詢問時仍推託其詞，這讓家屬很不滿，認為她未善盡看護責任。

苗栗檢警17日相驗後，認為蜜蜜涉及過失致死罪嫌，以1萬元交保，並限制住居、出境。蜜蜜的仲介公司向家屬表示，願意盡力協助，但家屬目前很悲傷，尚未與仲介公司接洽，只希望不會再出現類似案例。

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