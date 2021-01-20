趁病危來分財產！獨居伯心死「賣房住安養院」　她鼻酸：凶多吉少

▲阿伯生活能自理，基於家庭因素選擇賣房住安養院。非當事人。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

年老時家人都不在身邊，再次找上門竟然是為了分財產！一名護理之家員工表示，有個獨居阿伯賣掉自己房子，把錢拿來住安養院度過餘生，不久前病危在醫院急救，這時前妻和女兒們竟找到護理之家「討印章」，現實的貪心嘴臉讓她實在很感慨。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，阿伯生活能自理，健康也沒太大問題，來住護理之家純粹是家庭因素，「他前妻跟小孩都沒有照顧他，只要他的財產，所以他把房產賣了，留了不少錢打算來護理之家過下半輩子」，幾次相處下來發現阿伯很和善，與其他人也很聊得來。

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▲照服員幫阿伯守住印章與文件。（圖／翻攝自爆怨公社）



直到不久前阿伯因為糖尿病足要到醫院做清創，「近日接到那阿伯病危通知，可能凶多吉少了」，正當原PO還在心煩焦急時，對方家人卻找上門來，本以為是要來拿阿伯剩下的用品與家當，「結果她們一開口就很不客氣說，我沒要拿他的用物，我們是來找他身上的文件跟印章，還問我們有沒有看到？」

所幸原PO和同事已經見多這種場面，面對這類敏感問題一律回答不知道、不清楚，她也回想起當初阿伯入住時有提到，他和前妻的官司仍在訴訟中，現在他病危了，「我們身為醫護人員，沒有獲得委託書授權前，我們當然要盡責的替阿伯留住他想守住的文件」，同時也很感嘆阿伯前妻與女兒如此現實，曾經的一家人竟淪為相互爭財產。

網友無奈回應，「醜陋的人性，真的很悲哀的家庭」、「遇到才知道……凡事都有兩面」、「護理之家這樣的家屬不少⋯照服員對住民好一點就會被誤會是不是有什麼意圖，人心呀」、「難怪他寧可賣了住安養院，祝阿北早日康復。」