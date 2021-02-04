台中妹公園餵浪貓！「噁心小鳥」突竄出狂抖　她秒淡定掏手機錄影

▲小花淡定拿出手機錄影蒐證。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿傑」（化名）日前見一名女子「花花」（化名）在公園餵貓，竟然就走過去，露出下體開始自慰，而花花見狀後立即拿出手機蒐證，阿傑則立即逃離現場。對此，台中地院審理後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役70日，得易科罰金。

判決指出，阿義日前騎車在台中某街區四處遊蕩，而他看見一名女子獨自在屋外，認為有機可乘，竟然就將機車停放在附近後，於前方樹下露出下體開始自慰，以此方式公然猥褻1次，而女子見狀後，嚇得趕忙尖叫著向一旁的鄰居、家人求助。阿傑見狀後，則立即騎車逃離現場。

怎料，阿傑並未因此滿足，於兩日後又在台中某公園內，見女子花花獨自一人在公園內餵食流浪貓，竟然就在不特定人均得共見共聞之公園內，褪去全身衣物，僅以手帕罩住口鼻，並朝花花走去，邊走邊將下體裸露出來，以手來回套弄，而花花見狀後立即拿出手機錄影蒐證。

警方獲報後，沿著路口監視器循線將阿傑逮捕到案。對此，阿傑於警訊時坦承有裸露生殖器，但辯稱並未有要讓人觀賞的意圖，但根據現場蒐證影片、路口監視器翻拍光碟、照片等，足見其罪證明確、犯嫌勘以認定。

對此，法官認為，阿傑的行徑已經使他人受驚嚇、產生厭惡感，敗壞社會善良風俗，所為殊值非難，兼衡其犯後坦承犯行、犯罪動機、目的、手段，智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，共二罪，均累犯，各處拘役40日，合併應執行拘役70日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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