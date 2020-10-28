遊戲角色來搗蛋！萬聖節大遊行本周六大鬧竹市舊城區

▲一年一度的萬聖節大遊行來囉！今年以「電玩風」為主題，邀請大小朋友連線ONLINE佔領東門城，大鬧護城河！



圖、文／新竹市政府提供

孩子最期待的萬聖節大遊行來了！新竹市政府今年以「連線搗蛋Play Online」為主題，邀請大小朋友變身喜愛的「電玩角色」上街，市長林智堅也將變身經典電玩角色，陪大家一起闖關搗蛋。遊行將於本周六10月31日晚上6點展開，從市府前廣場出發，繞行舊城區、東門圓環和護城河，途中還有六大街頭表演，包括發光LED機器人、夜光武士及FOCA高空樹等，彷彿電玩人物走出虛擬世界。

新竹市政府表示，今年有超過30家店家加入給糖行列，遊行將於晚上6點在市府前廣場集合、6點半出發，由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來連線搗蛋跑酷開場表演。遊行路線上還規畫了各種表演活動與小驚喜，包括在六個據點設置特技表演團體，邀請臺灣獨樹一格的音樂肢體劇場「身聲劇場」帶來高蹺與鼓手表演、超炫舞團「Luxy Boyz」帶來超酷夜光武士表演、以及「FOCA福爾摩沙馬戲團」的高空樹及高蹺演出，精彩節目彷彿電玩人物從虛擬世界走入現實，與大家一起同樂。

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▲遊行沿途有六大街頭表演，由「身聲劇場」、舞團「Luxy Boyz」以及「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來精采演出。

教育處代理處長沈靜濤表示，萬聖節遊行活動一直以來都是小朋友們一年裡最期待的活動，透過扮裝來刺激孩子們想像力與創造力，歡迎不分年齡、國籍的大小朋友們，裝扮成各式各樣的主題遊戲角色一起上街討糖，增進文化交流，打造多元族群共存共榮的幸福城市樣貌，感受不一樣的城市樂趣。

▲林智堅將變身經典電玩角色，陪大家一起連線搗蛋。

遊行沿中山路到城隍廟、北門街、東門街、復興路、文昌街，來到東門圓環後，再經文化街、府後街、世界街繞行護城河，最後回到中正路上的市政府。

活動當天下午五點，將於市府前廣場禮品發放處，免費贈送700份「小精靈髮箍」給10歲（含）以下的小朋友，每人限領一個、數量有限送完為止。

▲新竹市萬聖節大遊行路線圖（新竹市政府廣告）。

▲新竹市政府今年以「連線搗蛋Play Online」為主題，市長林智堅也將變身經典電玩角色，陪大家一起闖關搗蛋。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）