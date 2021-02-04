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香港民主黨創始人李柱銘　獲諾貝爾和平獎提名

▲▼香港民主黨創始人李柱銘。（圖／翻攝香港民主黨網站）

▲香港民主黨創始人李柱銘。（圖／翻攝香港民主黨網站）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港民主派大老、民主黨創始人李柱銘近日獲諾貝爾和平獎提名。提名人的挪威國會議員泰布林吉加德（Mathilde Tybring-Gjedde）表示，希望此次提名可激勵香港的民主運動，以及世界各地爭取自由的人們。

泰布林吉加德指出，李柱銘40多年來透過一切途徑，為香港人民爭取自由與安全，把一生獻給了這個事業。

另一名參與提名的挪威國會議員佛洛里希（Peter Frolich）表示，作為一個政治家與立法會議員，李柱銘在香港移交期間，竭盡全力為香港爭取民主憲法，即使面對來自大陸的巨大壓力，仍以和平的方式為落實普選、自由選舉，以及港人的政治與公民權努力。

泰布林吉加德強調，希望此次提名可激勵香港的民主運動，以及世界各地爭取自由的人們。

李柱銘現年82歲，為香港民主黨創始人，從1985年起擔任香港立法會議員，在任長達23年，曾參與起草《基本法》，為民主派大老，被許多人認為是「香港民主之父」。

李柱銘去年4月18日上午與多名香港民主派人士遭港警逮捕，理由是曾參與未經批准集會。李柱銘同日下午獲保釋，他並表示，近幾個月看到很多年輕人被捕，感到過意不去，不後悔自己的所作所為，且感到驕傲，因可與一群優秀的年輕人一起走在民主的道路上。

▼李柱銘長期參與香港民主運動。（圖／翻攝香港民主黨網站）

▲▼香港民主黨創始人李柱銘。（圖／翻攝香港民主黨網站）

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