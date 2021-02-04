快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象

▲中央流行疫情指揮中心。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）公布第一批配送名單，當中未見台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日記者會中被問及此事也並未正面回應，僅表示台灣跟COVAX有合約，應該也可分配到。不過發言人莊人祥下午證實，台灣確定在第一波對象，因為台灣並非WHO會員國，才沒有名列於公布清單。

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▲新冠疫苗。（圖／路透）

指揮中心日前公布我國已於去年9月18日「新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）」簽約，10月初付訂金，由於採選擇性採購，疫苗的選擇上會有比較大的主動權，估計從該管道可購得國內人口的10%~50%疫苗數量，換言之，從該管道可以取得約476萬劑疫苗。

COVAX3日公布第一批疫苗配送名單，亞洲國家包括南韓、印度、印尼等國都在首波，預計在2月底展開配送，卻沒有見到台灣名稱。陳時中於記者會中回應，COVAX已發揮初步功能，主要表達他是公開透明的平台，會把分配基本數值與方向、時間在平台中予以公布；我方與COVAX訂有合約在，所以可以分配得到，至於相關數量，「有答案就會和大家報告」。

中央流行疫情指揮中心傍晚發布新聞稿表示，COVAX在2月3日公布第一批COVID-19疫苗配送名單，其中分配給Non-UN member states的1,303,200劑AstraZeneca疫苗，即包含我國與其他非聯合國會員之獲配數量。

世界衛生組織(WHO)將於核准AstraZeneca疫苗的緊急使用授權後，陸續通知各國實際獲配數量及配送時程。指揮中心已針對這批疫苗，積極與COVAX聯繫運送、報關等相關事宜。

▲COVAX公布第一批COVID-19疫苗配送數量，我國亦將獲配。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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