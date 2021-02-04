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獨／憂治療費破千萬！英病逝翁家人曾募款　後得知「這作為」才安心

▲▼0202中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布案799死訊。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

境外移入個案、70多歲英國籍男性（案799）重症過世，成為首例在台死亡的新冠肺炎外籍人士，也是台灣首例感染英國變種病毒死亡個案。據了解，該名個案住院期間，在台家人曾發起禱告餐會募款，後來才發現台灣政府會幫忙負擔，讓家屬不用背負上千萬的醫療費用。

根據指揮中心公布資訊，案799是在去年12月18日來台探親、12月26日出現喉嚨癢、乾咳症狀，29日就醫、31日確診。個案入院後病況加劇，症狀急轉直下，插管後轉至加護病房治療。

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指揮官陳時中今（4）日表示，個案住院期間狀況持續不佳，最後用上葉克膜，後續陸續器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖然使用抗生素治療，仍因病情惡化，不幸於昨（3）日病逝，遺體昨晚已完成火化，之後會按照一般程序處理。

據了解，該名個案是退休人士，來台是為了探視孩子與孫子，沒想到還沒見到面，就天人永隔。而該名個案入住加護病房時，在台家人曾為他發起禱告聚餐，因英國使用呼吸器、葉克膜費用昂貴，家屬在席間也發起募款，後來才得知會由台灣政府全額負擔。

葉克膜（ECMO）又稱體外循環心肺支持系統，是心肺衰竭患者最後一線救命儀器，常用於心臟移植、胸腔重症患者上。案799直至過世，總共裝了21天。有著豐富葉克膜使用經驗的振興醫院院長、心臟外科醫師魏崢表示，如果依照歐、美收費標準，「的確要花上1000萬元跑不掉。」

魏崢提到，目前葉克膜是由健保全額給付，可申報費用為材料費與人事費，一至兩週的材料費約10萬元，人事費則「低得可憐」，裝葉克膜3週，總花費可能只有50萬元左右，比起歐美低上10至30倍，就連大陸裝3週也需要花費300萬至500萬元。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案是在1月14日裝上葉克膜，持續使用至2月3日，期間醫療費用是由醫院向健保申報後，再由指揮中心給付，但指揮中心不會計算就單一個案計算治療費用。

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