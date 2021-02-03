　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連鎖牛排館女員工如廁遭偷拍　店長手機翻出「拍腳影片」辯：檢查廁所

▲▼板橋連鎖牛排館爆出店內偷拍案，店長手機內被找出廁所內拍腳的影片。（圖／翻攝自爆料公社）

▲板橋連鎖牛排館爆出店內偷拍案，店長手機內被找出廁所內拍腳的影片。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名女子喬喬（化名）在板橋區文化路上的一間牛排館內打工，1日晚間9時許在店內2樓如廁時，門縫突伸進一支手機偷拍，且監視器拍下只有丁姓店長跟著上樓，喬喬男友接獲消息趕抵，經檢查手機後雖沒找到偷拍的照片，卻發現一小時內確實有使用過相機，且相簿內有「廁所拍腳」的影片，店長雖辯稱是因為每天晚上都會拍影片檢查廁所，仍被警方依照妨害秘密罪嫌送辦。

喬喬表示，1日她剛到板橋文化上的牛排館打天，在二樓與同事聊天時，丁姓店長突問了一句「妳幾歲？」隨後就至2樓上廁所，她一進到廁所內後，隔壁男女共用的廁所也有人進去，當下不以為意；就在她如廁完抽衛生紙時，親眼見到門縫底下有一支手機正對著她，當下喬喬愣住了，她形容當下情境「我不敢動，但手機似乎慢慢的收回去，我才敢把外層牛仔褲穿起，過一下後隔壁的人才出去，但我整個都在抖，我不敢出去。

喬喬10分鐘後才整理好思緒走出廁所，立即向同事及男友求救，同事則告訴她當時只有店長上2樓，其餘客人並沒有上來使用廁所。喬喬男友檢查監視影像後，發現確實店長跟著她走進廁所，經檢視手機後發現有在廁所內拍攝腳部的影片，店長則辯稱「因為我每天晚上都會拍影片檢查廁所」。

後續女同事也補充，店長確實過往對他們有言語上的性騷擾，讓她們感到不舒服，但因為找工作不易才繼續待著上班。

警方獲報到場後，經取得店長同意後，檢視其手機，並未發現偷拍照片；但喬喬指證歷歷確實遭偷拍，並堅持提告，訊後依妨害秘密罪嫌移請新北檢偵辦。

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
美腿短裙女地鐵車廂拍「自摸片」　網一看崩潰
千億尪精子超少！ 美女醫懷孕早產反被婆家砸尿布：子宮爛
網美採草莓「老公腳踏草莓苗」照片曝光遭公審　本尊回應了
美女醫正式宣戰「前婆婆罵我的影片可多了」：終於可以公諸於世
台南3對情侶車禍慘死　高大成曝「頸椎斷裂」痛苦過程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／滾水淋身...女童「受創驚醒狂哭漏尿」　律師：保母恐判囚1年

台南6死車禍「提國賠會成？」　律師鐵口曝結局...扯出1關鍵人物

為了看診會員資格被取消　前主播槓上醫師娘互告結果出爐

獨／恐怖保母滾水淋身　托育傷童2年25起「先查詢保母裁罰紀錄」

北投里長父子檔詐領租金　「6年187萬全吐回」...不懂法律很後悔

獨／恐怖保母滾水淋身　媽怒：她對住院痛到睡不著的女兒大吼閉嘴

連鎖牛排館女員工如廁遭偷拍　店長手機翻出「拍腳影片」辯：檢查廁所

故意衝撞米克斯再加速輾斃　運將報復被咬：不過就是一隻狗

熱褲女大生逛基隆廟口遭襲臀3次　閨蜜拍到色狼下手報警

年前載運特殊貨物！台中男開後方押車…遭「水泥、拖板」夾殺命危

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

獨／滾水淋身...女童「受創驚醒狂哭漏尿」　律師：保母恐判囚1年

台南6死車禍「提國賠會成？」　律師鐵口曝結局...扯出1關鍵人物

為了看診會員資格被取消　前主播槓上醫師娘互告結果出爐

獨／恐怖保母滾水淋身　托育傷童2年25起「先查詢保母裁罰紀錄」

北投里長父子檔詐領租金　「6年187萬全吐回」...不懂法律很後悔

獨／恐怖保母滾水淋身　媽怒：她對住院痛到睡不著的女兒大吼閉嘴

連鎖牛排館女員工如廁遭偷拍　店長手機翻出「拍腳影片」辯：檢查廁所

故意衝撞米克斯再加速輾斃　運將報復被咬：不過就是一隻狗

熱褲女大生逛基隆廟口遭襲臀3次　閨蜜拍到色狼下手報警

年前載運特殊貨物！台中男開後方押車…遭「水泥、拖板」夾殺命危

疑疫苗卡關「5千萬簽約金被退回」！李秉穎曝真相：1情況會退錢

江啟臣聘趙少康當中評委　蔡正元讚大器：國民黨歷史留下重要一頁

最有錢／台股弱反彈？台積電支撐價510？學兩招避殺盤

SpaceX「星艦」又炸成一團火球！上升10000m後降落失敗

高雄早期商圈機能強　認真找！10年中古屋也有1字頭價

中國網路人口達9.89億　去年線上購物花費破50兆

印尼政府盼盡快讓移工輸台　勞長許銘春：會與指揮中心討論

美2021新冠死亡破10萬　佔總數20％↑！「超級傳播」年齡層曝光

獨／滾水淋身...女童「受創驚醒狂哭漏尿」　律師：保母恐判囚1年

幼稚園女兒回家嗨比中指、3字問候　媽一聽「理由」驚呆

社會熱門新聞

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

姑丈擬提國賠：道路設計不良

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

馬3借無照男肇事6死　車主民事賠償躲不掉

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

快訊／台中小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

13歲少女只給初吻　男大生竟奪走初夜

台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥IG連發2文

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

更多熱門

相關新聞

金山警分局治安交通雙管齊下

金山警分局治安交通雙管齊下

新北市政府金山警分局統合義警、民防、義交等協勤力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸。自3日起至18日止為期15日，辦理重要節日安全維護工作。重點項目包括協助民眾舉家外出住居安全維護工作，結合民力服務社區及依據轄區特性，規劃推動與治安、交通有關之具體服務。

新北春季限定「小海帶」

新北春季限定「小海帶」

海山警分局長交棒　黃宗仁：捍衛執法尊嚴不容打折

海山警分局長交棒　黃宗仁：捍衛執法尊嚴不容打折

女代書欠稅3千萬　狂脫產慘遭管收

女代書欠稅3千萬　狂脫產慘遭管收

靈鷲山無生道場走春　實聯制登記

靈鷲山無生道場走春　實聯制登記

關鍵字：

牛排新北連鎖偷拍廁所板橋

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

直擊韋禮安「當街喇舌」長髮正妹

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

姑丈擬提國賠：道路設計不良

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面