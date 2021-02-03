連鎖牛排館女員工如廁遭偷拍　店長手機翻出「拍腳影片」辯：檢查廁所

▲板橋連鎖牛排館爆出店內偷拍案，店長手機內被找出廁所內拍腳的影片。（圖／翻攝自爆料公社）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名女子喬喬（化名）在板橋區文化路上的一間牛排館內打工，1日晚間9時許在店內2樓如廁時，門縫突伸進一支手機偷拍，且監視器拍下只有丁姓店長跟著上樓，喬喬男友接獲消息趕抵，經檢查手機後雖沒找到偷拍的照片，卻發現一小時內確實有使用過相機，且相簿內有「廁所拍腳」的影片，店長雖辯稱是因為每天晚上都會拍影片檢查廁所，仍被警方依照妨害秘密罪嫌送辦。

喬喬表示，1日她剛到板橋文化上的牛排館打天，在二樓與同事聊天時，丁姓店長突問了一句「妳幾歲？」隨後就至2樓上廁所，她一進到廁所內後，隔壁男女共用的廁所也有人進去，當下不以為意；就在她如廁完抽衛生紙時，親眼見到門縫底下有一支手機正對著她，當下喬喬愣住了，她形容當下情境「我不敢動，但手機似乎慢慢的收回去，我才敢把外層牛仔褲穿起，過一下後隔壁的人才出去，但我整個都在抖，我不敢出去。」

喬喬10分鐘後才整理好思緒走出廁所，立即向同事及男友求救，同事則告訴她當時只有店長上2樓，其餘客人並沒有上來使用廁所。喬喬男友檢查監視影像後，發現確實店長跟著她走進廁所，經檢視手機後發現有在廁所內拍攝腳部的影片，店長則辯稱「因為我每天晚上都會拍影片檢查廁所」。

後續女同事也補充，店長確實過往對他們有言語上的性騷擾，讓她們感到不舒服，但因為找工作不易才繼續待著上班。

警方獲報到場後，經取得店長同意後，檢視其手機，並未發現偷拍照片；但喬喬指證歷歷確實遭偷拍，並堅持提告，訊後依妨害秘密罪嫌移請新北檢偵辦。

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