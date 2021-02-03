半夜偷拍居民愛愛！大叔操控無人機嗨翻...下秒慘墜機　被關8個月

▲南韓42歲大叔，利用無人機偷拍高層公寓住戶裸體性愛畫面。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名40多歲的中年大叔，竟然在深夜時利用無人機，偷拍高層公寓住戶裸體性愛畫面，遭到法院一審宣判得坐牢8個月，而另一名30歲的共犯則被判處1000萬韓元的罰金，兩人須接受40個小時性暴力防治課程。

根據《韓聯社》報導，釜山地方法院東部支院刑事4單獨部長法官李德桓（이덕환）於昨（2）日召開一審，以涉嫌違反性暴力處罰特別法，判處42歲的A某8個月徒刑、30歲的共犯B某罰金1000萬韓元。

報導指出，A某與B某兩人於去年9月凌晨0時至3時，透過操縱無人機飛至釜山某高層住宅公寓的窗邊，偷拍住戶的日常生活，其中包括住戶裸體、進行性行為的畫面，直到無人機在拍攝時「失事」墜落，整起案情才曝光。

檢方當場將A某、B某起訴，A某甚至遭到當庭羈押。事後，A某主張B某是該起案件的共犯，然而B某卻向檢方與法官表示，自己先前並未與A某擬定犯案，而是因為不勝酒力，在基礎辨別能力喪失與精神耗弱下，才會犯下該起案件。

不過一審法官卻駁回該項說法，「在無人機逐漸普及日常生活的時代，透過操縱無人機侵犯一般民眾的私生活、助長社會不安，遭譴責的可能性相當大，一旦無人機所拍攝的影像對外曝光，恐造成非常嚴重的社會問題！」

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