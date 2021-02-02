最美區間車狂出包！2列車「未上路就相撞」駕駛室前玻璃破損

▲最美區間車試車狀況多。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵新購入EMU900通勤電聯車，又被外界譽為最美區間車，去年10月首批兩列車抵台，交通部台鐵局隨即進行試車，想不到去年試車首日就出包，今日又發生擠壓事故，導致駕駛室前端玻璃及鼻端處FRP部份受損。

台鐵局表示，EMU900型(EMU902)今(2/2)日在新竹機務段內進行連掛測試，依契約所訂測試計畫與不同車型(EMU800)進行連掛，作為列車救援之測試。

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在連掛列車於通過段內160公尺最小半徑路線，進入特洗線後完成測試。經解開連接後，再次試行連掛，因連結器偏離致兩車未落鎖連掛，造成兩列車鼻端部分相互擠壓，致使EMU902駕駛室前端玻璃及鼻端處FRP部份受損。

台鐵局指出，事故詳細原因已由局內會同立約商及獨立驗證與認證公司(IV&V)調查分析中，本局將持續嚴格把關，以確保車輛品質及安全性能。

事實上這已非該組新車首次出包，在去年11月3日試車首日，8771次(900型電車、花蓮=七堵試運轉)於南澳站3組集電弓出現異常(第3車集電弓碳刷破裂、第6、8車集電弓變形。立委江永昌更於去年11月23日爆料，最美區間車許多零件都是大陸製造，且車廂門把有破洞、金屬扶手焊接不實、座椅會搖晃等，直呼相當誇張。