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好消息！台鐵瑞芳-猴硐將搶修完畢　2/3恢復「雙向通車」

▲▼台鐵瑞芳-猴硐搶修作業將完成。（圖／台鐵局）

▲交通部長林佳龍視察台鐵瑞芳-猴硐搶修作業，慰勞現場人員。（圖／台鐵局）

記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於109年12月4日因邊坡坍方造成路線中斷，搶修後先以東正線通車，交通部台鐵局原定將於農曆年前雙線通車，今日表示因工程順利，將可提前於2月3日完成搶修，恢復雙向通車。

台鐵局表示，工地現場位處濕冷東北角，受地形季風及寒流侵襲影響，連日降雨再加上濕冷，增加施工困難度，現場搶修作業於邊坡保護部分共設置696平方公尺施工構台、49支基樁之排樁擋土牆、174立方公尺繫梁、20支微型樁及土方清運共2,500立方公尺。

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完成後接續施作軌道工程部分，包含軌道鋪設整正、電車線架設、電力及號誌等復原作業，並進行軌道路線、號誌及電車線之運轉測試，確認安全後恢復西正線通車，並持續以自動化全測站監測邊坡狀況，以確保行車安全。

為儘速恢復宜蘭線雙線通車及強化邊坡穏定目標，台鐵針對西正線搶修工程廣納專業意見，邀集中華民國大地工程技師公會、台灣世曦工程顧問公司及農委會水土保持局等外部委員，及臺鐵局顧問團隊聯合大地工程顧問公司與中棪工程顧問公司等共同討論搶修計畫，並依規劃工序持續管控施工進度，預計將可順利提前於2月3日恢復雙向通車。

▲▼台鐵瑞芳-猴硐搶修作業將完成。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵瑞芳-猴硐搶修作業將完成。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵瑞芳-猴硐搶修作業將完成。（圖／台鐵局）

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