雙鐵、客運今起車上全面「禁止飲食」　違者最高開罰1萬5

▲大眾運輸防疫措施將升級。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵、雙鐵等交通運輸場站防疫升級！大眾運輸運具內與郵局營業區域今日（2/1）起全面禁止飲食，喝水、服藥、哺乳除外；春節期間高鐵停售自由座、台鐵每列車站票限120張，每節車廂限15人；春節期間消毒頻率加倍；秋冬防疫專案雙鐵車站暫停租借，北車大廳禁止飲食與群聚。違者可依照傳染病防治法第70條，開罰3,000～15,000元。

由於鐵路、客運等大眾運輸屬密閉空間，長時間人與人近距離接觸，有必要加強防疫做為，才能讓病毒無機可趁；尤其春節期間疏運高峰，更要嚴加戒備。經中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中拍板，因應春節即將到來，大眾運輸的防疫重點如下：

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1.關於飲食：

2月1日起，高鐵、台鐵（觀光列車除外）、公路客運、船舶（固定餐飲區域除外）、航空器（國際及兩岸航班除外）等運具內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速戴口罩。

於前項除外範圍內有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。

2.關於對號座：

2月8日～2月16日春節期間，高鐵全車對號座銷售；台鐵城際列車每列次至多發售120站票（每車廂至多15位）。

3.關於消毒：

2月8日～2月16日春節期間，航空站、台鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率全部加倍處理。



4.其他規定：

「秋冬防疫專案」期間，台鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活動，以避免群聚活動。

▲高鐵春節期間停售自由座。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵運安處副處長黃國榮表示，台鐵依照指揮中心公告辦理，今天起列車上全面禁止飲食，有生理需求（服藥、飲水、低血糖等）除外，但飲用完畢也要立刻將口罩戴起來，列車上也會責成列車長巡查，提醒旅客。另外，觀光列車的用餐區可以飲食，不過也同樣依照規定來辦理。

▲台鐵2/1起列車上禁止飲食。（圖／記者屠惠剛攝）

由於大眾運輸防疫加嚴，春節期間國道車流有顯著增加的可能，交通部長林佳龍也請各運輸單位做好最萬全的準備，全力提高雙鐵大眾運輸運能、加強宣導分流及路況即時通報、國道疏運措施再精進、以及做好外離島返鄉和收假運能準備與應變，嚴防春運壅塞。

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