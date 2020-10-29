揪甘心！感念警察辛勞　苗栗市公所砸50萬贈119件防寒大衣

▲苗栗市長邱鎮軍（左4），29日代表致贈防寒大衣119件，贈與苗栗警分局同仁，由分局長楊贊鈞（右4）代表接受。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市公所為了感謝苗栗分局長期對地區治安的維護及貢獻，特別編列50萬元預算，購買119件防寒外套致贈苗栗警察分局同仁執勤時使用，於29日上午9時30分在本分局4樓禮堂舉辦致贈儀式，由分局長楊贊鈞代表接受，現場儀式簡單而隆重，充分顯現出「警民合作」的氣氛。

市長邱鎮軍表示，他非常感佩苗栗警察分局警察同仁，每天站在第一線作為人民保母，打擊犯罪、維持交通秩序及為民服務，24小時全年無休的付出。由於寒冬將近，警察同仁從一大早執勤到深夜，特別編列50萬元預算添購防寒外套，讓員警們在嚴寒的冬日，能夠多一絲的溫暖，提供警方執行勤務充足配備，守護自身安全。

苗栗警分局長楊贊鈞也特別感謝邱市長，熱心致贈分局防寒大衣，讓同仁在寒風中執勤更添溫暖，實在是「揪甘心」，同時也期勉同仁把治安、交通及為民服務工作做好，全力維護治安穩定、交通順暢及加強服務民眾工作，不要辜負全體市民的期待，給予鄉親一個安全的生活環境。

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