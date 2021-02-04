國民黨提出挺醫護5大具體建議　籲指揮中心加速疫苗採購

▲嚴防新冠疫情，國民黨提出挺醫護5大具體措施。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（4）日召開「國民黨挺醫護提五大具體建議」記者會，文傳會主委王育敏表示，因接獲多位一線醫護人員陳情，特向民進黨政府提出5大建議，呼籲應加強支援力道，重新盤點資源，改善不符實際的資源分配，並進一步在心理層面也給予充分支援，以降低醫護染疫風險，同時讓醫護人員可以安心防疫。

國民黨提出挺醫護5大具體建議：



1. 醫護人員擔心傳染家人、或心繫工作，卻常面臨防疫旅館難覓的困境，中央應安排醫護得以優先入住防疫旅館，並研擬補助辦法，協助並減輕醫護經濟負擔。



2. 中央應對防疫物資進行全面盤點並控管價格，避免醫療院所採購護目鏡、髮帽等防疫物資時，面臨哄抬價格或斷貨等困境。



3. 醫護人員不得已請防疫假，卻有傳出部分遭醫院扣薪、績效負評不當對待，恐造成道德風險，隱匿疫情弊端；且勞動部與衛福部立場矛盾，導致院方若依勞動法處理，醫療人員只能領半薪，中央應主動介入並禁止對醫護人員不當處置。



4. 防疫津貼與獎勵必須減化審查流程，避免發放時程延宕之狀況。



5.發放獎金須考量醫護人員照顧輕重症及護病比等因素，實質鼓勵並慰勉投入防疫第一線醫護人員之辛勞。

針對防疫津貼問題，國民黨強調，雖然已調整成「護理人員每人每班一萬元」，但仍有醫院將護理人員一萬元分給多名照護人力之情形，衛福部要正視並維護護理人員的權益。

此外，國民黨也提醒，要確保醫護人員有充足人力替換、足夠的休息時間，督促醫院確實做好輪班、分艙分流，讓醫護人員安全不過勞，這才是給予醫護最實質的支持與鼓勵。

國民黨也呼籲衛福部長陳時中，面對遙遙無期的疫苗採購，指揮中心應加速疫苗取得速度，透過各種管道取得充足、有效且安全的疫苗，並且為醫護爭取盡快施打。

針對綠營翻出過去和平醫院封院狀況，掀起政治口水戰，國民黨認為，側翼網軍圍剿質疑者，造成社會氛圍的緊張與撕裂，在網路上小編頻繁製圖塑造挺醫護形象，其實僅止於口號式的支持，政府實際履行的挺醫護承諾屈指可數，網路的霸凌卻讓醫護人員不敢將實際的訴求發聲，醫護一邊抗疫，另一邊還要面對社會歧視的風險。