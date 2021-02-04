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快訊／霸凌鳳山女孩「高雄屁孩」落網了！　施暴者竟是未成年少女

▲▼鳳山驚傳霸凌事件。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

▲鳳山驚傳霸凌事件。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

記者柯沛辰、葉國吏／綜合報導　

一段霸凌影片3日深夜在網路上流傳，內容疑似是鳳山的女孩遭到霸凌，引起網路公憤。市長陳其邁緊急在凌晨發文「霸凌，絕不容忍！」，警方獲報後漏夜追查，目前已帶回一名黃姓男子及一名未成年少女，還在深入調查中。

有網友在「鳳山在地人大小事」貼出56秒影片，內容是一名少女遭多人霸凌，但由於情節誇張，迅即引發網友怒火。事後，有網友透過衣服等特徵比對，肉搜出動手的男學生臉書；諷刺的是，男學生自介還寫道「平凡的人過著不平凡的生活」，短短1小時就湧入上千人洗版。

▲動手男學生出面道歉，希望網友不要騷擾他的家人、朋友。（圖／爆料公社）

由於不堪洗版，男學生稍早關閉臉書，但在此之前，他曾在臉書社團「爆料公社」指控，「事情經過是，那個女生偷了我們東西，已經一年沒還了，然後跟她好好說話的時候，她玩手機愛理不理的，又推打了我們的人。」儘管如此，網友仍紛紛撻伐。

事件曝光後，轄區警方鳳山分局漏夜追查，4日凌晨找到當事人黃姓男子（19歲）還有施暴的未成年少女。警詢後，朝向傷害、公然侮辱、恐嚇等罪嫌偵辦，其餘相關人等還在追查中，

 

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