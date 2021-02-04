便當開出「配菜4天王」！他崩潰只能吃雞腿　網笑：買到這盒太神

▲網友買便當打開驚見「配菜4天王」崩潰。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

每一個人都有各自不喜歡吃的東西，一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」崩潰說，自己因為晚上要加班，就買了一份雞腿便當吃，不料當他準備享用時，打開卻驚見「配菜4天王」，沒有一個是他敢吃的，其他網友看了也紛紛狂笑「你根本中頭獎了吧」、「這些菜我也不行，只有雞腿能打。」

原PO在爆廢公社二館上傳照片，可以看見雞腿便當的配菜分別是「紅蘿蔔」、「苦瓜」、「青椒」及「茄子加香菜」，中間的則是放著一支滷雞腿。他無奈說「晚上加班叫一個雞腿便當，打開一看，裡面的菜，竟然是我心目中的4大天王，全都不敢吃」、「4種菜同時在一起機率究竟有多高。」

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▲四種配菜原PO都不吃。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他網友看了照片後紛紛笑說，「四個我也都不喜歡，茄子炒得好吃的根本萬中選一」、「這個我也不行，我的天啊」、「如果連香菜也不敢吃，那就是5大天王了」、「吃的下去，只是會沒那麼開心」、「這種機率實在是太低了」、「菜色決定便當好不好吃，這個我無法，0分」、「沒有一樣菜我敢吃，踩到雷。」

也有人說「這菜色真的好吃啊」、「不太挑食，餓了都喜歡吃」、「我都克服了，出門在外多年，不吃只是讓自己餓肚子而已，學習到珍惜食物，不浪費」、「那個苦瓜勉強可以吞下去，其他的都吃啦，還行」、「老闆也想知道，遇到你這種人機率有多高吧，竟然都不吃。」