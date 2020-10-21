配菜剩2樣！超佛店家「多一盒」神補救　人妻淚讚：太寵客啦

▲便當菜色豐盛，份量十足。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園中壢一名女網友昨日叫外送便當，由於配菜剩兩樣，店家不僅將現有的菜加滿滿，還特地寫紙條致歉；重點是，竟送一盒五花肉代替，佛心舉動讓她感動又驚喜，不少人也跪求店址，直呼「想用新台幣給教訓。」

女網友昨在「爆怨2公社」發文表示，「怎麼有那麼佛心的店家寵客人啦！少菜已經兩樣補到很滿了，還多送一盒肉肉，這樣我身上會長更多的肉肉欸，外送價105元，吃飽吃爽吃到吐，我決定要用新台幣抵制這種優良店家。」

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只見字條上寫說，「親愛的客戶您好！不好意思，我們配菜剩2樣了，我們菜量幫您補足外，為表歉意，請您吃好吃的五花肉，謝謝您！期待下次光臨。」最後還不忘附贈一個大笑臉。

▲店家手寫紙條。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原po笑說，自己沒有要幫店家打廣告的意思，「只是覺得太扯，少菜補肉，很可惜雖然上班在那裡，偏偏不住那裡，不然一定每天訂給女兒吃。」

對此，網友們紛紛回應，「超讚的，肉肉吃到飽」、「店家字好好看」、「這種店家要用新台幣教訓他」、「這種店家不能忍...地址給我」；而po文也釣出常客，表示「他的豬五花超好吃」、「上X烤肉飯」。

▼因為少一格配菜，所以多一盒肉。（圖／翻攝自爆怨2公社）